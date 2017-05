Apresentado em Lisboa um aparelho que recupera a audição sem cirurgia

O aparecimento de dispositivos como o implante coclear (IC) permitiu que milhões de pessoas, em todo o mundo, pudessem recuperar a sua audição através de um sistema artificial. "O IC tem funcionado sempre um ‘ouvido artificial’ e tecnologia evoluiu muito desde começámos usá-lo na década de 90", explica Javier Gavilán, chefe de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário La Paz, em Madrid.

Embora os IC tenham significado um grande passo no mundo da audiologia, não asseguram que todos os casos de perda auditiva possam ser restabelecidos, ou porque não querem ou porque o seu tipo particular de surdez não lhes permite.

Para tentar solucionar o maior número de casos possível, foi apresentado esta semana, em Lisboa, no XIII Simpósio Europeu de Implante Coclear Pediátrico, um novo sistema que não necessita de operação para ser implantado.

O Adhear, como foi batizado, é uma criação da MED-EL, empresa líder mundial em tecnologia auditiva, e é composto por dois componentes externos: um adaptador em adesivo e um processador de áudio. Ambos são colocados na parte de trás da orelha de forma discreta.

Através de uma tecnologia que não necessita de ser programada, o processador de áudio vai captar as ondas sonoras, convertê-las em vibrações e transmiti-las para o osso. Posteriormente, o osso transfere as vibrações através do crânio para o ouvido interno, onde são processadas como sons normais.

Rosanne Fava, responsável a nível mundial do dispositivo, explica que esta nova tecnologia é “adequada a todas as idades, especialmente para crianças porque é muito discreto e simples de usar. Não exerce pressão sobre a pele, tem um adesivo de grande fixação e também é impermeável.”

“Não há nenhuma solução técnica única que possa resolver todos os casos de perda auditiva, mas trabalhamos para encontrar as melhores soluções de acordo com os tipos de surdez. O nosso objetivo é superar as barreiras comunicacionais”, revela Julio Rodríguez, diretor geral da MED-EL em Espanha e Portugal.