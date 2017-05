Atenção! Estas 10 praias vão (muito provavelmente) estar a abarrotar este ano

Conheça os dez destinos que estão a ser mais procurados pelos portugueses para as férias deste ano, segundo o site de comparação de preços de hotéis Trivago

A menos de um mês de se iniciar a estação do calor e, para a maioria, das férias, o site Trivago revela 10 praias que se estão a tornar destinos-tendência entre os portugueses, pelo menos a avaliar pelos mais de 4 milhões de pesquisas diárias, nos últimos dois anos:

10 – Porto Santo, Madeira

Apelidada de “Ilha Dourada”, a ilha de Porto Santo é um autêntico refúgio em pleno Oceano Atlântico.

Os 9 quilómetros de praia com águas azul-turquesa, o clima estável e seco e a variedade de desportos náuticos oferecem o cenário ideal para umas férias onde a palavra de ordem é relaxamento.

9 – Ovar, Centro

Além do famoso pão-de-ló e do Carnaval, Ovar também pode ser um destino de verão. As praias calmas e muito solarengas e o contacto com a natureza fazem o convite para umas férias cheias de sol, boa comida e muita animação.

8 – Calheta, Madeira

A sua beleza natural torna a Calheta dos pontos turísticos mais solicitados da Madeira. Desde os passeios à beira-mar, as caminhadas entre os vales ou as subidas de tirar o fôlego nas montanhas, o que não vão faltar são motivos para querer descobrir este lugar digno de ser cenário de um postal.

7 – Foz do Arelho, Centro

Situada no concelho de Caldas da Rainha, a Foz do Arelho é um destino ideal para férias em família. Entre o mar e a calma da Lagoa de Óbidos, o extenso areal convida a longas caminhadas e brincadeiras em família.

6 – Odeceixe, Algarve

Jo\303\243o Mariano - 1000olhos.pt

Classificada como uma das 7 Maravilhas - Praias de Portugal, Odeceixe, uma vila desenhada ao longo de uma colina, junto à Ribeira de Seixe, na Costa Vicentina, oferece a dualidade de mar e rio.

Todo o cenário, desde as calçadas, as casas tradicionais e a enorme paisagem no topo das arribas, vai fazer este lugar ficar na memória.

5 – Caminha, Norte

No distrito de Viana de Castelo, Caminha é o único destino a representar a região do Norte nesta lista. Desde as suas praias (marítimas e fluviais), as festas tradicionais, o centro histórico, gastronomia e a vista dos miradouros, a lista de motivos para conhecer este destino não para de crescer.

4 – Sines, Alentejo

Conhecido como o berço do navegador Vasco da Gama, Sines é uma autêntica viagem de cultura e história, mas também o lugar ideal para longos e quentes dias de praia.

Além dos areais, a aldeia de Porto Côvo é um destino a não perder.

3 – Manta Rota, Algarve

Picasa

Conhecida pelo longo areal e as águas mornas, Manta Rota, no concelho de Vila Real de Santo António, sempre foi um destino solicitado, mas agora (mais do que nunca) é dos destinos mais tendência entre os portugueses.

A praia de Manta Rota é o destino ideal para férias com crianças. O mar é extenso, mas com pouca profundidade e a temperatura da água consegue superar a de outras praias algarvias.

2 – Torres Vedras, Centro

A pouco mais de meia hora da capital, Torres Veras oferece 20 quilómetros de costa e vistas desafogadas. Mas não são só as praias de Santa Cruz e Porto Novo que fazem as maravilhas da cidade. Para animar as férias, há atividades para todos os gostos: desde campos de golfe, a centros hípicos ou piscinas.

Além das atividades culturais e de lazer, as Estâncias Termais dos Cucos e do Vimeiro são bastante procuradas pela qualidade dos cuidados terapêuticos.

1 – Comporta, Alentejo

A Comporta ocupa o primeiro lugar na lista, como o destino-tendência. Situada no concelho de Grândola, a Praia da Comporta é um destino de sonho, com areias brancas e águas claras e calmas. Não só as praias, mas a vila da Comporta oferece a tranquilidade ideal para umas férias fantásticas.