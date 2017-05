Cobras cubanas "apanhadas" a trabalhar em equipa para caçar

As cobras não são as caçadoras solitárias que normalmente se pensa. Pelo menos todas. Um novo estudo da Universidde do Tennessee, EUA, descobriu que uma espécie coordena esforços quando caça. Pela primeira vez, a cobra Boa-de-Cuba foi detetada a caçar em grupos, tendo em conta a localização de outros répteis da mesma espécie para maximizar as hipóteses de apanhar uma presa.

O autor do estudo, Vladimir Dinets, observou as cobras a caçar morcegos, em Cuba, assumindo cada uma a sua posição à entrada de uma grupo, durante a madrugada e o anoitecer, formando uma espécie de "vedação" na passagem para travar o voo das presas.

A taxa de sucesso desta "técnica"? 100%, revela o estudo. "Estes grupos de caça eram sempre bem sucedidos e quando mais cobras estavam presentes, menos demorava até que cada um apanhasse um morcego". Já quando uma Boa-de-Cuba caçava sozinha, isso nem sempre acontecia.

Apenas um pequeno número das mais de 3.600 espécies de cobras existentes no mundo caçam em grupo mas a coordenação entre elas nunca tinha sido provada.