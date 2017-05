Madonna já não passa sem Lisboa, o 'Glorioso' e o nosso bacalhau

Na dúzia de dias em que agora cá esteve, a "rainha da pop" descobriu três novas paixões: a luminosidade lisboeta, o Benfica e o fiel amigo, cozinhado à nossa maneira. Tudo parece indicar que em breve estará de volta à capital portuguesa. Será para ficar?

Esta sexta-feira, 26, Madonna postou na sua conta de Instagram uma imagem em que surge no Estádio da Luz. Legenda: "Glorioso!" Assim mesmo, em Português. Nesse mesmo post, garante quese divertiu imenso em Lisboa e promete voltar para descobrir todos os segredos da capital. Definitivamente, uma paixão lusa cresce na cantora. Tal como crescem os indícios de que a "rainha da pop" pode estar mesmo de malas aviadas para se mudar para o nosso país.

Comecemos por um pormenor da maior importância. Quando saiu do luxuoso Hotel Ritz, em Lisboa, para almoçar ou jantar, na dúzia de dias que agora por cá passou, acompanhada por três dos quatro filhos que adotou no Malawi, país da África Austral - David, 11 anos, e as gémeas Esther e Stella, quatro anos -, Madonna revelou-se fanática por bacalhau. Degustou-o à Braz, à Lagareiro e à Minhota. Deliciou-se, sempre.

Depois, o filho David, fã da seleção portuguesa, apaixonou-se pelo Benfica. Fez vários treinos na equipa de sub-12 dos encarnados, no centro de estágio do Seixal, e, ao que relatou a TSF, mostrou potencialidades. Jogou a extremo-esquerdo e destacou-se pela velocidade.

O certo é que esta terça-feira, 23, Madonna jantou com Nuno Gomes, diretor daquele centro do Benfica, presumivelmente para acertar os pormenores da utilização de David na equipa com que treinou. O rapaz, aliás, chegaria ao restaurante em Alcântara, onde a mãe estava reunida com Nuno Gomes, vestido com o equipamento do Benfica.

No último dia em que agora cá esteve, esta quarta-feira, 24, a cantora fotografou as gémeas Esther e Stella também vestidas com o equipamento do Benfica e os respetivos nomes inscritos nas costas das camisolas, quando as pequenas se dirigiam para um parque infantil perto do Ritz. Postou a imagem na sua conta do Instagram, com uma legenda intrigante: "Where life begins" ("Onde a vida começa"). Antes tinha colocado a foto de uma das gémeas com um avental do Galo de Barcelos, outra com a chegada do filho ao centro de estágio do Benfica (com a legenda "My Champion!") e uma sua, sob o céu luminoso de Lisboa, que muito elogiou

Soube-se ainda que visitou o Liceu Francês, para eventualmente inscrever o filho, e que viu palacetes e quintas em Sintra, e pelo menos uma mansão em Lisboa, na Praça das Flores.

Outro pormenor da maior importância: nas refeições fora do hotel, Madonna pediu sempre uma dose extra de pão, que apreciou sobremaneira. Em Nova Iorque ou Londres, não encontra igual.