Madonna "apaixonada" pelo Benfica partilha foto no Instagram e os "likes" não param

A cantora partilhou esta manhã uma imagem no Instagram das filhas gémeas com o equipamento do Benfica, acompanhada de uma espécie de "declaração de amor", com bolas de futebol e corações: "Onde a vida começa"

Primeiro foram as fotos no Oceanário de Lisboa, depois a notícia de que o filho David, de 11 anos, estava a treinar no centro de estágios do Benfica e de que Madonna visitou o Liceu Francês, para conhecer as instalações e avaliar a hipótese de o inscrever. Já esta semana, na terça-feira, a cantora jantou com Nuno Gomes, diretor do centro de estágios, o Caixa Futebol Campus, em Alcântara, e agora, uma nova foto que numa hora apenas já tinha mais de 15 mil "gostos": As gémeas, Esther e Stella, equipadas a rigor, numa rua de Lisboa.

“Onde a vida começa”, escreveu Madonna na legenda, com uma ligação para a conta oficial do Benfica no Instragam e emojis de bolas de futebol e corações.

Madonna tem publicado na rede social várias fotos da sua passagem por Lisboa, acompanhada por três dos quatro filhos que adotou no Malawi.