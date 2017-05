8 coisas que as pessoas bem sucedidas fazem quando não gostam de alguém

Não conseguimos gostar de toda a gente, não há como contornar isso. Mas se tiver de lidar com as pessoas que não gosta no local de trabalho ou em contextos familiares, o que fazer? Segundo Deep Patel, autor do livro Paperboy’s Fable: Os 11 Princípios do Sucesso (2016), evitar as pessoas que não gostamos apenas nos irá limitar a nós mesmos.

O Business Insider compilou oito dicas, a partir de um artigo de Patel no site Entrepreneur.com e de outros autores e puublicações como a Psicology Today, que as pessoas bem sucedidas seguem para interagir com aqueles com quem simpatizam menos:

1 – Aceite que não pode gostar de toda a gente

De acordo com Patel, o primeiro passo para lidar com pessoas que não gostamos é entender que não podemos gostar de toda a gente - e isso não significa que nós, ou mesmo a outra pessoa, tenhamos mau caráter. Simplesmente não temos a mesma ligação com todas as pessoas.

Uma pesquisa de 2013 analisou o chamado “ajuste regulatório”, que significa que quanto mais gostamos de algo, mais propensos somos a esforçarmo-nos e aplicarmo-nos nessa tarefa. O mesmo se passa com as pessoas - o facto de não gostarmos de alguém faz com que não nos esforcemos nessa interação, o que pode traduzir-se em desprezo.

2 – Tente interpretar o que lhe estão a dizer de forma positiva

A psicóloga Susan Krauss, diz que ao falar com uma pessoa da qual não se gosta, pode haver a tendência para interpretar negativamente o que é dito.

Mesmo que o interlocutor esteja, efetivamente, a tentar provocar algum tipo de mau estar, ficar incomodado com isso só será pior. Tente dar-lhe o benefício da dúvida.

3 – Tenha consciência das suas próprias emoções

Pastel relembra que somos nós que, em última instância, temos controlo das emoções e situações. As pessoas só podem irritar-nos se permitirmos que isso aconteça. O truque, diz o autor, é tratar toda a gente com o mesmo nível de respeito.

4 – Não torne as coisas demasiado pessoais

Muitas discussões são apenas mal-entendidos. Se não for o caso e realmente estiver em desacordo com a pessoa, tente ver as coisas de outra perspetiva.

Tente não reagir de forma exagerada porque pode obter uma resposta igualmente exagerada e isso pode desencadear uma situação ainda mais desagradável. Caso seja necessário, afaste-se e vá apanhar ar.

5 – Expresse os seus sentimentos com calma

Geralmente, a forma como comunicamos é mais importante do que o que estamos a dizer. No caso se alguém o irritar constantemente, Patel aconselha que confronte a pessoa com essa questão da forma mais tranquila possível.

Já Krauss acredita que, nessas situações, a intervenção de uma terceira pessoa - que funcione como um árbitro ou mediador - pode trazer um nível de objetividade que ajuda a resolver o problema.

6 – Avalie a situação

É preferível deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Questione-se se ao confrontar-se com uma pessoa isso valerá a pena ou será mais benéfico continuar o seu trabalho (ou o que estiver a fazer).

Patel diz que o segredo é avaliar se o problema é situacional: é apenas uma circunstância que irá acabar mais cedo ou mais tarde ou pode piorar com o tempo?

7 – Não fique à defesa

Se alguém estiver constantemente a apontar-lhe falhas ou a tentar inferiorizá-lo, não permaneça à defesa. Segundo Pastel, essa é a pior postura que pode assumir, porque estará a dar ainda mais poder à outra pessoa.

O neurocientista Berit Brogaard, explica à revista Psychology Today, que fofocas e bullying no contexto de trabalho podem ser um método para exercer poder. Para contornar isso, existem alguns truques psicológicos como falar mais rápido quando discorda com alguém para que as pessoas tenham menos tempo para processar o que está a dizer.

8 – Lembre-se que tem o controlo da sua felicidade

Se alguém realmente consegue tirá-lo do sério, apesar de ser difícil, não permita que limitem a sua felicidade e sucesso. Não esteja sempre a comparar-se aos outros, em vez disso, lembre-se das suas qualidades e conquistas.