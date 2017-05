Facebook entra no universo dos videojogos

O Facebook tem diversificado os seus negócios nos últimos anos e os planos de Mark Zuckerberg continuarão a seguir este caminho. De acordo com o The Wall Street Journal, a empresa está preparar-se para entrar no negócio de eSports (jogos electrónicos).

Várias equipas profissionais de videojogos foram contratadas pelo Facebook para criar programas de eSports e a rede social anunciou acordos com cinco equipas. A empresa de Zuckerberg estabeleceu ainda uma parceria com a Electronic Sports League (ESL), uma produtora global de torneios eSports.

O objetivo é publicar um número mínimo de horas de vídeo ao vivo e on-demand na plataforma. Vão ser transmitidos em direto torneios de 'Counter Strike: Global Offensive', em livestream e já estão agendadas cerca de 5 mil horas de programação.

Johannes Schiefer, vice-presidente do departamento de redes sociais da ESL, enalteceu o passo gigante que se irá dar. "Com mais de 1,94 mil milhões de utilizadores ativos mensalmente no Facebook, este é um passo gigante no processo de expansão do alcance dos eSports às audiências mais mainstream. No ano passado, os conteúdos da ESL geraram mais de 2 mil milhões de reações e chegaram a 200 milhões de utilizadores no Facebook", disse.

A gigante de redes sociais irá transmitir eventos exclusivos de eSports em seis idiomas. O Facebook terá também os eventos ESL One e Intel Extreme Masters, todos transmitidos em inglês, francês, espanhol, português e alemão. A aposta debruçar-se-á ainda sobre um programa semanal de 30 minutos de Facebook Live, onde serão destacados alguns eventos anteriores de 'CS: GO' e se irão mostrar os melhores jogadores.

Este 'casamento' com os videojogos vem ao encontro da estratégia de crescimento audivisual que o Facebook procura implementar. A empresa tem financiando programas de televisão nos mais variados géneros - ciência, lifestyle e outros. É a tentativa da rede social em promover a sua vertente de vídeo, aumentando as audiências e expandindo as receitas.