Como a música pode fazer toda a diferença na vida dos doentes com Parkinson ou Alzheimer

Uma cena do documentário "Alive Inside" (2014) retrata o momento em que um membro da equipa de enfermagem oferece uns auscultadores a um paciente, Henry, que encontrava numa cadeira de rodas, curvado e sem reagir. Assim que ouviu música, o amante de jazz e blues - como a família referiu - abriu os olhos e deixou que se soltassem alguns movimentos enquanto cantava. Uma pequena versão do documentário está disponível no YouTube.

Têm sido realizadas muitas investigações sobre o efeito da música em doentes com transtornos progressivos. Em doentes de Parkinson, pode ajudar a regular os movimentos involuntários do corpo. Em situações de Alzheimer, pode estimular interações positivas e fazer vir à tona algumas memórias. Em pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais, a música melhora a memória verbal. Na recuperação de dependentes de opiáceos, pode ajudar a baixar a pressão arterial e aumentar o limiar de dor do paciente (e assim diminuir a medicação).

Existem cerca de 7 mil especialistas de terapia musical nos EUA e algumas organizações de saúde estão a inserir a música nos seus serviços. Depois de perceber que tipo de música o paciente gosta, assim como os cantores ou bandas que costuma ouvir, são personalizadas listas de músicas para cada um. A família e dos amigos têm um papel essencial nos programas de terapia musical, porque podem ser uma mais-valia na elaboração das listas de reprodução.

"Não se trata de dizer apenas que a mãe gosta de jazz, mas referir quais os artistas de jazz que ela mais gosta, quais as músicas que podem desencadear as suas memórias", explica Dan Cohen, fundador da Music & Memory, uma organização sem fins lucrativos.

Além de ser uma forma simples de estimular os doentes, também é bastante acessível a nível financeiro. É possível aceder a músicas gratuitamente e mesmo as assinaturas de plataformas, como o Spotify ou o iTunes, têm custos acessíveis: Cohen estima que uma playlist tem um custo anual de cerca de 80$ (73€) por cada paciente.

"Este é o programa para melhorar a vida dos doentes mais barato que existe", afirma Cohen.

MusicLink é um exemplo de uma plataforma que foi criada com este objetivo: Ao selecionar algumas categorias, o algoritmo sugere músicas do mesmo género. Através de uma combinação de algoritmos e músicas escolhidas individualmente, as listas de reprodução são personalizadas. Os pacientes de Parkinson, por exemplo, podem receber listas de reprodução com um determinado número de batimentos por minuto.