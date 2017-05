Linguagem corporal: 19 truques para decifrar o que lhe estão a dizer

Uma coisa é o que dizem os lábios, outra é o diz a linguagem corporal. E se algumas vezes se complementam, noutras, claro, contradizem-se. O Business Insider pegou na revista Psychology Today, noutras publicações científicas e em alguns livros para compilar 19 pistas científicas sobre o significado da linguagem do corpo.

1 – Encolher os ombros - um sinal universal de não saber o que está a acontecer

De acordo com Barbara e Allan Pease, autores do livro The Definitive Book of Body Language, "encolher os ombros é um bom exemplo de um gesto universal que é usado quando uma pessoa não sabe ou não entende o que lhe estão a dizer".

2 – Mãos abertas - um sinal de honestidade

Quando alguém jura dizer a verdade num tribunal, por exemplo, levanta a mão aberta, num sinal associado à verdade, honestidade, fidelidade e submissão.

3 – Falta de rugas à volta dos olhos - um sorriso potencialmente falso

Quando se sorri genuinamente, os olhos ficam rodeados dos chamados "pés de galinha". Por isso, chegou a ser dado como certo que um sorriso genuíno era praticamente impossível de fingir. Mas, mais recentemente, um estudo descobriu que não é bem assim. Conclusão: Se a boca sorri mas não há rugas à volta dos olhos, o sorriso não é de felicidade sincera. Mas se elas lá estiverem... tanto pode ser verdadeiro como não.

4 – Sobrancelhas levantadas - muitas vezes um sinal de desconforto

Segundo Krauss Whitbourne, da Universidade de Massachusetts (EUA), a preocupação, o medo e a surpresa podem franzir alguns sobrolhos.

Fique atento se alguém elogiou o seu cabelo ou roupa e ao mesmo tempo levantou a sobrancelha - pode não ser sincero.

5 – Um dedo apontado com a mão fechada - uma tentativa de mostrar domínio

Se alguém fecha a palma da mão e aponta com o dedo indicador significa que está a tentar exercer domínio, embora isso nem sempre funcione. Segundo os Pease, é um sinal com que o orador tenta obter a submissão dos ouvintes.

6 – Os interlocutores relfetem a linguagem corporal um do outro - a conversa está a correr bem

Quando as pessoas se estão a dar bem, refletem as posturas corporais uma da outra. Isso acontece porque há uma conexão, explica a psicóloga Barbara Fredrickson.

7 – Olhar nos olhos muito tempo - possível sinal de mentira

De acordo com Lilian Glass, especialista em linguagem corporal, numa tentativa de evitar parecer que está a fugir com o olhar quando estão a mentir, há que prolongue deliberadamente o contacto visual durante algum tempo... a mais. Não piscar os olhos também pode ser um sinal de alerta.

8 – Olhar nos olhos - mostra interesse (bom ou mau)

O contacto visual direto põe o corpo em alerta. A interpretação desse estado de alerta depende das partes envolvidas e das circunstâncias, realça o psicólogo Ronald E. Riggio. Tanto pode ser interpretado como uma ameaça e desencadear uma reação de medo ou como um interesse sexual, por exemplo.

9 – Uma pose expansiva - um sinal de poder e realização

Uma pose inclinada para trás e relaxada, pode significar sentimentos de poder e controlo.

10 – Uma sequencia de gestos - um sinal de atração

A atração não é comunicada através de um único sinal, mas de uma sequência, diz a psicóloga Marsha Lucas, como esta: "Depois do contacto visual, a pessoa olha para baixo, mexe no cabelo e depois volta a olhar nos olhos".

11 – Pernas cruzadas - sinal de resistência ou mau sinal para negociações

Os autores do livro How to Read a Person Like a Book (Como ler uma pessoa como um livro), Gerard Nierenberg e Henry Calero, filmaram 2 mil negociações e revelaram que não houve um único acordo quando um dos negociantes tinha as pernas cruzadas.

O psicólogo Travis Bradberry diz que "pernas cruzadas são sinal de que a pessoa está mentalmente, emocionalmente e fisicamente fechada". O que pode significar que está menos apta a fazer negociações.

12 – Dentes cerrados, pescoço rígido ou sobrolho franzido - sinais de stress

São "respostas límbicas", associadas ao sistema límbico do cérebro. Há milhões de anos que os seres humanos demonstram desconforto desta maneira, afirma Joe Navarro, antigo agente do FBI.

13 – Tocar muitas vezes nas mãos e no rosto - um sinal de nervos

Estes comportamentos podem ajudar a aliviar momentos de tensão. Situações de stress podem levar-nos a tocar nas mãos e no rosto inúmeras vezes.

14 – Achar graça a alguém - possível sinal de interesse

O humor - e a receção positiva ao humor - desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano: servem como uma forma de demonstrar interesse num relacionamento.

15 – Posturas expansivas e autoritárias - sinais de liderança

Uma postura direita e juntar as mãos com a ponta dos dedos são exemplos de uma série de sinais e comportamentos, inatos ou aprendidos, que as pessoas usam quando sentem que estão uma posição de liderança (ou pelo menos tentam convencer-se de que estão).

16 – Uma perna a tremer - um sinal de nervosismo

"Uma perna a tremer significa ansiedade, irritação ou ambos", diz Susan Whitbounr, da Universidade de Massachusetts.

17 – Um sorriso discreto juntamente com contacto visual - sinal de tentativa de sedução

Há um tipo de sorriso específico quando as pessoas querem seduzir: ligeiro, acompanhado por um olhar direto mas que se afasta lentamente, enquanto o sorriso se mantêm.

18 - Cantos das sobrancelhas não mexem - sinal de que provavelmente não está tão triste como parece

Matthew Hertstein, autor do livro The Tell, diz: "Se olhar para uma pessoa que expressa tristeza verbal, mas os cantos internos das sobrancelhas não se mexem [para cima e para dentro], pode não estar assim tão triste."

19 – Um lado do rosto mais ativo que outro - um sinal de emoção potencialmente fingida

"A maioria das exibições faciais são bilaterais – aparecem dos dois lados do rosto", diz Hertstein. Da próxima vez que contar uma piada, repare se o rosto do seu interlocutor a rir se mantém simétrico...