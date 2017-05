Alerta para perigo de engasgamento com Figdet Spinners torna-se viral

O pesadelo de Kelly Rose Joniec, no Texas, aconteceu no último sábado, enquanto conduzia, com a filha no banco de trás. A americana relata, no post que, entretanto, se tornou viral, que ouviu um barulho estranho de vómito e, quando olhou pelo espelho, viu a cara de Britton a ficar vermelha e saliva a sair-lhe da boca.

"Parecia em pânico e por isso encostei imediamente", escreveu a utilizadora, que recorda que a menina apontava para a garganta e conseguia dizia que tinha engolido alguma coisa.

Visivelmente aflita, Britton explicou que tinha posto o Fidget Spinner na boca para o "limpar", engolindo, acidentalmente, uma peça.

Mãe e filha deslocaram-se então às urgências, onde os médicos, na impossibilidade de encontrarem a peça de metal, do tamanho de uma moeda, decidiram transferir a criança para o Hospital Pediátrico do Texas. Aí, um raio-x mostrou a peça no esófago, para "fascínio" do médico, que só tinha ouvido falar no brinquedo-sensação nessa mesma manhã.

Britton acabou por ter de ser submetida a uma cirurgia por endoscopia.

Joniec escreve que decidiu partilhar o episódio como alerta para os pais sobre as peças de metal dos Fidget Spinners, que, alega, se soltam facilmente.

No início do mês, outra americana, Teresa Kesterson, falou a uma televisão local do estado da Georgia a dar conta de que o neto de três anos tinha ficado com várias peças pequenas na mão, incluindo uma pilha, enquanto brincada com um Fidget Spinner.