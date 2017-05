Madonna visitou escola em Lisboa para inscrever o filho que está a treinar no Benfica

A cantora americana chegou há dias a Portugal e deslocou-se esta quinta-feira ao Liceu Francês, para conhecer as instalações e avaliar a hipótese de inscrever o filho David, de 11 anos. VEJA AS FOTOS de Madonna nos jardins da escola lisboeta

DR

Madonna passou esta tarde pelo Liceu Francês, em Lisboa, para conhecer as instalações. A cantora está em Portugal com as duas filhas de 4 anos, as gémeas Esther e Stella, e com o filho David, de 11 anos, que começou a treinar no Benfica, como avançou a TSF.

No colégio junto às Amoreiras, onde chegou pelas 15 horas, vestida de preto, com um chapéu de abas e de óculos escuros, Madonna mostrou-se especialmente interessada em visitar a sala de música e a biblioteca. A intenção era avaliar a possibilidade de inscrever o filho David, decisão que ainda não terá sido tomada. David é um fã de futebol e já treinou em academias de vários clubes europeus, como o Manchester United ou o Paris Saint-Germain.

O diretor máximo do Liceu Francês, Serge Faure, foi o anfitrião da visita guiada, mas, contactado pela VISÃO, o colégio recusou-se a adiantar qualquer informação sobre o assunto.

Nos últimos dias, através da sua conta de instagram, Madonna tem publicado várias fotos da sua passagem por Lisboa com Esther, Stella e David, três dos quatro filhos que adotou no Malawi. Uma das fotografias é na piscina do Hotel Ritz, onde a família se instalou.