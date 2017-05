Inspeção-Geral da Educação vai investigar mestrado do “super-dragão” Madureira

O reitor do Instituto Universitário da Maia (ISMAI) não teve dúvidas nem perdeu tempo: após a notícia da VISÃO sobre a polémica associada ao percurso de Fernando Madureira na instituição e o grau académico obtido pelo líder da claque Super-Dragões em Gestão do Desporto, Domingos Oliveira Silva foi “consultar o projeto de mestrado que, obviamente não conhecia”, e enviou esta manhã à Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) um pedido formal a solicitar “um procedimento inspetivo” à obtenção do mestrado, com nota de 17 valores, por parte daquele aluno, chefe do mais importante grupo organizado de adeptos do FC Porto.

O responsável pelo estabelecimento de ensino superior privado garantiu à VISÃO, por escrito, que “a exigência e o rigor foram sempre primeiro objetivo da instituição”. Decidiu, pois, agir “para que não fiquem quaisquer dúvidas” quanto aos procedimentos seguidos, objeto de críticas não só pela metodologia e fundamento do conteúdo do projeto de mestrado, mas também pela abundância de erros de Português detetada.

O júri para a obtenção do grau de mestrado por parte de Fernando Madureira foi constituído por Gastão Sousa, coordenador do mestrado em Gestão do Desporto, Henrique Martins, orientador do projeto do referido aluno, e Carvalho Vieira, coordenador da Licenciatura e Mestrado em Gestão de Marketing do ISMAI.

A atitude do ISMAI surge na sequência do artigo publicado na última terça-feira na nossa edição online, no qual se fez referência ao percurso académico de Fernando Madureira na instituição, onde já tinha obtido a licenciatura e foi considerado, por docentes e colegas, um aluno exemplar.

O chefe dos Super-Dragões não foi sequer a única figura mediática do universo portista a concluir os estudos universitários no ISMAI. Também o ex-guarda-redes Vítor Baía e Joana Pinto da Costa (filha do presidente do FC Porto), se licenciariam em gestão desportiva naquele instituto.

Apesar da polémica entretanto gerada, o projeto educativo do ISMAI, pelo menos nesta área, é considerado uma referência em diversos meios desportivos. Prova disso é, certamente, o facto de o próprio primeiro-ministro António Costa se deslocar amanhã ao campus académico desta instituição para presidir à inauguração do novo complexo desportivo da cooperativa de ensino Maiêutica, gestora do ISMAI.

- OU VEJA EXCERTOS NA GALERIA EM BAIXO