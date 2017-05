Portugal vai ter dois hotéis 100% nacionais

À falta de um, o grupo Hoti decidiu apostar em dois hotéis, um em Lisboa e outro no Porto, que sejam portugueses do chão ao teto. E para isso, além do investimento de 24 milhões de euros, aliou-se à Associação Industrial Portuguesa (AIP) para desenvolver um concurso de ideias para o conceito do que é ser português no mundo da hotelaria.

Esse concurso decorrerá entre os dias 4 e 6 de junho, durante a feira Alimentaria & Horaexpo, na FIL, na zona oriental de Lisboa. Nele, seis designers - Alexandra Madeira, Carla Gago, Patrícia Catalão, Margarida Bugarim, Sónia Rodrigues e Inês Cesteiro, sob a coordenação de Joana Beirão - vão apresentar as suas ideias para decorar e equipar uma unidade hoteleira, 100% nacional. "Vamos provar ao mundo que isso é possível. É que nem os portugueses conhecem a nossa capacidade de produção, porque a maioria das empresas se dedica essencialmente à exportação", explica a coordenadora do concurso e da marca que surgiu há uns meses na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa).

Os layouts de hotéis que estarão a concurso na feira serão generalistas, de 4 estrelas, e para um target millennial. Com isto em mente, o público votará no seu projeto favorito e a vencedora será a responsável pela decoração dos hotéis da cadeira Hoti, que terão no mínimo cem quartos - dos lençóis ao papel higiénico.