Príncipe norueguês de 11 anos faz o "dab" em cerimónia oficial e a Internet adora

Quem resiste a uma boa violação de protocolo, sobretudo pelas mãos de um jovem príncipe?

Durante grande parte do tempo em que esteve com a família real norueguesa na varanda do Palácio de Oslo, no âmbito das celebrações do 80º aniversário dos seus avós, os reis, o jovem príncipe Sverre Magnus não foi um exemplo de bom comportamento.

O jovem elemento da família real da Noruega não resistiu a fazer caretas, o sinal de vitória com os dedos e até fez um movimento de dança que nasceu nos Estados Unidos mas depressa ganhou popularidade mundial.