Francisco pede concórdia entre os povos na Capelina das Aparições

O papa Francisco chegou ao Santuário de Fátima, às 18:17, momento em que foi saudado pelas milhares de pessoas concentradas no recinto.

A primeira paragem da peregrinação do papa a Fátima foi na Capelinha das Aparições, onde ofereceu a terceira Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima. A oferta da Rosa de Ouro foi feita logo depois da oração que o papa vai rezar na Capelinha das Aparições.

Repetindo as suas preocupações em relação aos conflitos que ocorrem em diversas partes do mundo, como "bispo vestido de branco", pediu a Nossa Senhora para, "no mais íntimo" do seu "Imaculado Coração", que veja "as dores da família humana que geme e chora neste vale de lágrimas".

O papa evocou, na ocasião, o exemplo dos beatos Francisco e Jacinta Marto, que no sábado serão canonizados no início da eucaristia no recinto do Santuário da Cova da Iria.

"Percorreremos, assim, todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus", afirmou Francisco na sua oração, acrescentando: "Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de branco, da alvura branqueada no sangue do Cordeiro derramado ainda em todas as guerras que destroem o mundo em que vivemos".

Francisco fez esta oração depois de ter rezado perante a imagem de Nossa Senhora de Fátima durante perto de oito minutos, ao longo dos quais os milhares de peregrinos presentes no santuário, tal como o papa, se mantiveram em silêncio.

O papa chegou às 16:10 a Portugal, tendo aterrado na Base Aérea de Monte Real, seguindo depois de helicóptero para o campo de futebol de Fátima, após o que seguiu de papamóvel para a Capelinha das Aparições, onde proferiu esta oração.

Ainda hoje, Francisco presidirá à bênção das velas, a partir das 21:30.

No sábado, o papa presidirá à eucaristia após um encontro com o primeiro-ministro António Costa, um momento de oração junto dos túmulos dos pastorinhos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, e um breve encontro com o padre mais idoso de Portugal.

Depois da missa, Francisco almoçará com os bispos portugueses, regressando depois à Base Aérea de Monte Real, de automóvel, de onde partirá de avião rumo a Roma.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima. Os anteriores papas que estiveram em Fátima, o maior templo mariano do país, foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

Papa Francisco diz que viagem a Fátima é "algo especial, de oração"

O papa Francisco afirmou hoje que a viagem a Fátima é " algo especial, de oração" e de "encontro com o Senhor e com a santa mãe de Deus".

"Esta viagem é algo especial, uma viagem de oração de encontro com o Senhor e com a santa mãe de Deus", disse Francisco aos 400 jornalistas que seguiram no voo papal em direção a Monte Real onde o papa aterrou às 16:10 e de onde partirá para Fátima de helicóptero.

A curta mensagem à imprensa foi feita menos de uma hora após a partida do aeroporto de Fiumicino pelas 14:10 locais (13:10 em Lisboa).