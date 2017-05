Telefone, fotografe e partilhe durante a visita do Papa. Operadoras garantem que vai haver rede para todos

O Papa Francisco está de visita a Fátima, já esta sexta-feira, para as comemorações do centenário das aparições. O evento trará um número de pessoas considerável para a cidade, e com ele, certamente serão tiradas muitas fotografias, para além de um quantidade de chamadas a ter em consideração. E se é adepto do Benfica, não se preocupe: também está tudo controlado.

A pensar nas dimensões dos acontecimentos, as três operadoras decidiram reforçar as suas redes móveis nas zonas envolventes.

A NOS, prevendo a chegada de aproximadamente 1 milhão de pessoas a Fátima, vai aumentar a “capacidade e redundância de todas as estações da região de Ourém” e instalar quatro antenas provisórias em ambos os dias.

Ouvida pela VISÃO, fonte da empresa garante que terá ainda equipas “em constante monitorização do evento”, sendo que será também “redobrada a atenção à área de TV face aos muitos diretos previstos no local”.

Já a MEO, refere que está assegurada a criação de um “de centro de comando operacional e transmissão de emissões televisivas nacionais e internacionais”, numa operação que vai envolver 175 profissionais. Fonte oficial da operadora vinca que haverá ainda um reforço de “pontos específicos da rede de comunicações móveis”.

Com o objetivo de salvaguardar a operação durante a visita do Papa Francisco, a MEO criou um Centro de Comando Operacional que atuará em conjunto com as autoridades nacionais destacadas para o efeito, de modo a que, em caso de algum imprevisto, “as equipas possam atuar remotamente para otimizar o encaminhamento e escoamento de tráfego e, em situações de avaria, coordenar e gerir as intervenções operacionais das equipas do terreno”.

A Vodafone também está preparada para o evento. Reconhecendo a natureza da situação, e prevendo uma enorme concentração e movimentação de pessoas em Fátima, a empresa refere à VISÃO que aumentará em 94% a sua cobertura da rede de comunicações.

Para que este processo se materialize, a operadora afirma que foram instaladas estações móveis em Fátima para garantir “uma melhoria significativa na experiência de comunicações”.

E se o Benfica for campeão nacional?

O próximo sábado poderá misturar Fátima e Futebol, pois se vencer o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz, o Benfica sagra-se tetracampeão nacional, o que seria um feito inédito na história do clube.

Mesmo com dimensões distintas, estes eventos serão certamente celebrados e registados, o que significa que serão muitos que irão recorrer às redes sociais para partilhar os momentos.

À VISÃO, a Vodafone assegura que haverá um reforço de capacidade nas “estações móveis existentes” nas áreas onde se concentram os festejos.

Ainda que nada esteja garantido, a MEO “está a reforçar a rede móvel de voz e dados nas zonas onde habitualmente estas celebrações se realizam”.

A NOS terá um plano de reforço da sua rede de comunicações pelo grande número de acessos em simultâneo, em Lisboa, por ocasião dos festejos da conquista do campeonato por parte do Benfica.

Por isso, já sabe: este sábado, seja para ver o Papa Francisco ou (eventualmente) celebrar o tetracampeonato, não tem desculpas para não telefonar aos que lhe são mais próximos e tirar (e partilhar) muitas fotografias.