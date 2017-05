Senadora australiana fez história ao amamentar no Parlamento

A pequena Alia, de dois meses, filha de Larrisa Waters, dos Verdes, tornou-se a primeira bebé a ser amamentada no Parlamento australiano e a imagem tornou-se um símbolo da recente alteração à lei

Desde o ano passado que os políticos australianos têm luz verde para levar os filhos para o trabalho. Foi o que fez a senadora Larissa Waters: levou a filha bebé para o Parlamento e amamentou-a.

"Tão orgulhosa por a minha filha Alia ser a primeira bebé a ser amamentada no parlamento federal", escreveu Waters no Twitter, na terça-feira. Um dia depois, a publicação tinha quase cinco mil "gostos".

A deputada junta-se, assim à lista de mulheres políticas que amamentaram nos parlamentos de vários países. Em outubro do ano pssado foi a vez de Unnur Brá Konráðsdóttir, da Islândia e, antes, em janeiro, tinha sido a vez de a deputada espanhola Carolina Bescansa fazer o mesmo. Em 2015, foi Victoria Donda Pérez, que amamentou a filha de oito meses no parlamento argentino, a ficar no centro das atenções.