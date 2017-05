Britânica atacada com ácido no Algarve com queimaduras em 30% do corpo

Levada em primeiro lugar para o Hospital de Portimão, depois de ter sido encontrada caída na rua a gritar, a jovem encontra-se atualmente na unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa, depois do ataque de sábado à noite. Segundo o Daily Mail, o seu estado é considerado grave, com queimaduras com mais de 30% do corpo.

O ataque, que ocorreu no Alvor, Algarve, está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que, avançam os sites britânicos, está a tentar encontrar um ex-namorado da vítima.

O Daily Mail adianta que a mulher, que não se sabe se vive em Portugal ou estava de férias, poderá ter sido atraída até ao local do ataque por um homem que se tinha feito passar pelo seu atual companheiro.

O episódio deixou ainda dois agentes da polícia que socorreram a vítima no local a precisar de tratamento hospitalar devido à inalação de fumos.