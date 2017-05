O que a cor dos olhos diz sobre a sua saúde

Os olhos são frequentemente associados a metáforas relacionadas com sentimentos e emoções. No entanto, podem indicar muito mais do que isso: Os cientistas acreditam que a cor dos olhos pode mesmo indicar a probabilidade de desenvolver determinados problemas de saúde. Por exemplo, olhos castanhos podem significar que tem um tempo de reação mais rápido do que alguém com olhos azuis. Já os olhos verdes podem ser sinal que está mais suscetível a ter cancro nos olhos.

Estas são algumas patologias associadas a cada cor de olhos, publicadas no Everyday Health:

Olhos cinzentos, verdes e azuis

Por norma, os olhos de cores claras são mais sensíveis à luz. "Isto deve-se à escassez de pigmento absorvente de luz no olho. Quanto mais pigmento tem, menos luz passa pela iris",explica Ruth Williams, presidente da Academia Americana de Oftalmologia e oftalmologista na Wheaton Eye Clinic, nos EUA.

Também têm um risco mais elevado de desenvolver cancro, porque os olhos claros têm menos pigmento para protegê-los dos raios ultravioleta e por isso há maior probabilidade de desenvolver melanoma da úvea, um tipo de cancro extremamente raro.

Além disso, as pessoas com olhos claros têm tendência para ter peles claras, o que também aumenta as hipóteses de desenvolverem cancro na pele.

Olhos castanhos

Segundo um estudo da Universidade de Louisville (EUA), as pessoas com olhos castanhos têm tempos de reação ligeiramente mais rápidos durante algumas atividades desportivas.

No entanto, o estudo não é conclusivo: "Na minha opinião,não é possível afirmar que podemos avaliar o desempenho com base na cor dos olhos", disse a optometrista Guadalupe Meija, da Universidade de Louisville.

O importante, independentemente da cor dos olhos, é ter atenção a todas as mudanças ou sintomas, nomeadamente se a parte branca do olho ficar vermelha ou amarela ou se as pupilas ficam dilatadas. Podem ser indicadores de algum problema subjacente que necessita de observação médica.