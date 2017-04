13 alimentos para comer (à vontade) sem engordar

Ter uma alimentação saudável é uma preocupação crescente, mas escolher os produtos certos nem sempre é tarefa fácil. Enquanto não se descobre um alimento com zero calorias, uma nutricionista elaborou uma lista de alternativas saudáveis.

Maioritariamente compostos por água, com baixas calorias e grandes quantidades de fibra (que provoca a sensação de saciedade), estes são os alimentos escolhidos pela nutricionista americana Lisa Young para o The Independent. Para consumir sem restrições nem remorsos.

Aipo

Este alimento é 95% composto por água e contém potássio, ácido fólico, fibra e vitamina K. Uma dose de aipo tem apenas seis calorias, mas deve ser consumido fresco para não perder propriedades

Couve

Contém ómega-3, um nutriente geralmente obtido através do consumo de peixe. Um chávena de couve tem cerca de 33 calorias, três gramas de proteína e 2,5 de fibra. Assim, como outros tipos de legumes, as couves são ricas em vitaminas e ácido fólico.

Mirtilos

São a fruta com maior índice antioxidante e uma chávena de mirtilos tem apenas 85 calorias.

Pepino

É maioritariamente composto por água e uma porção equivale a apenas 16 calorias. A maior fonte nutricional está nas sementes e na casca, com grandes valores de fibra e vitamina A.

Tomate

São conhecidos por terem licopeno (uma substância que ajuda a combater doenças crónicas). Além desta substância, são ricos em ácido fólico, no mineral cromo, potássio, fibra e vitaminas A, C e B2. Um tomate médio tem cerca de 25 calorias.

Toranja

É comum ver este alimento nos regimes alimentares de pessoas que estão a tentar emagrecer porque é um grande aliado na perda de peso. Metade de uma toranja contém cerca de 50 calorias. Esta fruta traz diversos benefícios para a saúde: é ricas em fibra, que provoca a sensação de saciedade e estabiliza os níveis de açúcar no sangue; é frequentemente aconselhada a mulheres grávidas pelos níveis de ácido fólico. Também é rica em vitamina C.

Bróculos

Estes alimentos são um autêntico "boom" de nutrientes. Contém vitaminas A, C, E e K e sulforafano, uma substância anticancerígena. Uma dose tem apenas 31 calorias.

Meloa

É composta por 90% de água e tem apenas cerca de 60 calorias por porção. É rico em potássio, vitamina C e beta caroteno – um tipo de vitamina A benéfica para os olhos.

Couve-flor

A cor suave combina com o baixo valor de calorias (cerca de 25 por dose), mas não deixa adivinhar a sua riqueza de nutrientes: antioxidantes e fitoquímicos, que ajudam a combater doenças crónicas, fibra, ácido fólico e vitaminas C e K.

Amoras

Ricas em vitamina C e antioxidantes como bioflavonóides. Os benefícios das amoras vão desde o auxílio à digestão ao retardamento do envelhecimento. Uma porção tem cerca de 62 calorias.

Alface

A maioria dos tipos de alface só tem entre 10 a 20 calorias por porção. Este vegetal tem grandes valores de ácido fólico, ferro e vitaminas A e C.

Laranja

É conhecida pela vitamina C, que tem uma função pouco conhecida: produz colagénio, essencial para a pele. Uma laranja de tamanho médio tem cerca de 80 calorias. A camada branca no interior da casca, geralmente retirada na hora de comer, contém quantidades de fibra que ajudam a reduzir os níveis de colesterol e açúcar no sangue.

Morangos

São adorados por muitos e com razão, sobretudo quando se olha a calorias (apenas 50 por porção). Os morangos têm grandes níveis de vitamina C, antioxidantes, potássio e fibra. O facto de serem livres de gordura, sódio e colesterol torna-os benéficos para o coração.