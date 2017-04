"Baleia Azul": O jogo do suicídio já chegou a Portugal

Segundo a edição desta sexta-feira do Correio da Manhã, uma jovem de 18 anos saltou de um viaduto, no Algarve, e foi encontrada com vários ferimentos. No hospital, contou que estava a participar no jogo da "Baleia Azul", que consiste no cumprimento de 50 tarefas, atribuídas por um "curador", que incluem a automutilação e culminam no suicídio. Todo o processo é vivido debaixo de intensa pressão psicológica, com ameaças até à família dos jovens, caso não cumpram algum dos desafios diários.

O jornal brasileiro Globo teve acesso a uma mensagem recebida por jovem de 22 anos: “Caso nos bloqueie ou nos ignore, mandaremos o seu número ao nosso chefe. Ele vai pegar nos seus dados e descobrirá o seu nome.”

A maioria das notícias sobre o perigoso jogo chegam do Brasil e da Rússia, onde já fez mesmo duas vítimas mortais: duas adolescentes, de 15 e 16 anos, atiraram-se de um prédio de 14 andares, em fevereiro. Uma delas partilhou no Facebook uma imagem de uma baleia azul.

No caso da jovem algarvia, o CM conta que o alerta foi dado na madrugada de quinta-feira, depois de terem sido ouvidos gritos junto a uma linha férrrea que passa por baixo de um viaduto na zona de Ferreiras, em Albufeira. A jovem foi resgatada pelos bombeiro com ferimentos na cara e numa das pernas, onde tinha escrito "sim", com uma navalha, de acordo o jornal.

Tanto a automutilação como o salto de uma ponte fazem parte das 50 tarefas impostas aos jovens que entram no jogo. Segundo o Globo, alguns desafios são tão simples como desenhar uma baleia azul numa folha, mas outros implicam o mesmo desenho mas no próprio corpo, com uma lâmina. A prova do cumprimento da tarefa (fotografia ou vídeo, conforme os casos) deve, depois, ser enviada ao "curador". Ver filmes de terror de madrugada (e depois ter de responder a perguntas sobre eles), subir a telhados ou "ficar doente" são outros dos 50 passos referidos pelos sites brasileiros.

O nome "Baleia Azul" é uma alusão ao comportamento que muitos crêem suicida das baleias, embora os biólogos já tenham posto de lado essa hipótese.