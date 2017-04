Treino matinal é mais produtivo em jejum

Se gasta muito tempo a equacionar o que comer antes do treino e com que antecedência, um novo estudo simplifica a questão: não comer antes de praticar exercício pode ser mais rentável.

Uma investigação realizada pela Universidade de Bath (Reino Unido), publicada no American Journal of Psysiology, revelou que treinar em jejum pode queimar mais calorias.

Os investigadores observaram um grupo de homens com excesso de peso que caminharam durante uma hora, sem terem comido nada, e, noutra ocasião, outras duas horas, após terem comido um pequeno-almoço rico em hidratos de carbono. Foram feitas análises ao sangue em jejum, depois de os participantes comerem e no fim de terem feito exercício em ambas as ocasiões.

Os resultados indicam que quando se come antes do treino, isso vai afetar a quantidade de gordura que se queima durante o exercício e alterar também a atividade molecular dentro das células do tecido adiposo. Depois de comer, os músculos em esforço podem usar rapidamente o açúcar que chegou ao sangue através da refeição. Por outro lado, se não se comeu nada, os músculos vão buscar as reservas de gordura, o que não é tão "fácil" como ir simplesmente ao açúcar: requer mais atividade metabólica para transformar essa gordura essa energia, o que é bom quando o exercício é moderado, mas torna-se uma fonte ineficaz de energia durante um treino de grande intensidade.

"Depois de comer, o tecido adiposo está ocupado a responder à refeição e praticar exercício neste momento não vai estimular as mesmas mudanças [benéficas]. Isso significa que o exercício em jejum pode provocar mudanças mais favoráveis e, a longo prazo, isso pode ser benéfico para a saúde", acredita Dylan Thompson, autor do estudo.

A pequena dimensão do estudo e o seu foco apenas nos efeitos do pequeno-almoço num treino matinal não o tornam, no entanto, conclusivo.