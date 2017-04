Houve em Portugal mais de 230 ataques de cães a pessoas em 2016

Em apenas dois dias, terça e quarta-feira, 25 e 26, ataques de cães feriram com gravidade três crianças, de 4, 9 e 3 anos, em Matosinhos, Arouca e Ílhavo, respetivamente. Mero azar? Longe disso, como o demonstram os registos facultados à VISÃO pela GNR.

Os números revelam uma realidade oculta e inquietante. Em 2016, a GNR averbou na sua jurisdição nacional 235 ataques de cães a pessoas, que provocaram 284 vítimas. No final do primeiro trimestre do ano passado, aliás, a tendência preocupante já se mostrava visível: 71 ataques, com 85 vítimas. E os registos dos primeiros três meses de 2017 não sossegavam, igualmente, ninguém: 65 ataques, que causaram 71 vítimas.

Onde está a raiz do problema? As estatísticas da GNR, relativas a 2016, dão a resposta: no submundo dos donos de cães de "raças potencialmente perigosas". Os números mais volumosos de infrações à lei detetadas por essa força de segurança, e que originaram outros tantos processos instaurados pelo Ministério Público, relacionam-se com as situações mais graves previstas na legislação.

Veja-se: falta de registo, licença ou licença caducada - 203 casos; falta de seguro de responsabilidade civil válido - 151; falta de esterilização - 117; falta de vacinação anti-rábica - 104; falta de chip - 84; alojamento sem cautelas de segurança - 83; circulação fora das "condições previstas" - 45; não observância de deveres de cuidado ou vigilância - 26. O total das infrações à lei, por parte de donos de cães de "raças potencialmente perigosas", detetadas pela GNR em 2016, ascendeu a 845 casos.

O alerta é vermelho. Seguir-se-á o alarme.