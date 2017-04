Vinagre de sidra: 7 crenças comuns e o que a ciência diz sobre elas

De acordo com a CNN e a BBC, estes são os principais usos dados ao vinagre de sidra, além da sua função de temperar saladas, claro, e o que a ciência diz a seu respeito.

Combater a diabetes

Há vários anos que Carol Johnson, nutricionista e professora na Escola de Nutrição e Saúde do Estado do Arizona, estuda os diversos tipos de vinagre, tal como os benefícios e riscos que podem trazer para a saúde e concluiu que o vinagre, seja de que tipo for, ajuda, efetivamente, a baixar os níveis de açúcar no sangue das pessoas que sofrem de diabetes tipo 2 e pré-diabetes.

Para o programa da BBC "Trust Me, I'M a Doctor", o apresentador Michael Mosley, também médico, juntou-se James Brown, especialista em obesidade e diabetes para investigar este efeito.

A um grupo de voluntários, foi medido o nível de açúcar no sangue antes e depois de terem ingerido um "bagel" ao pequeno-almoço. Sem surpresas, os níveis da glicémia subiram rapidamente. No dia seguinte, repetiram o teste mas com uma diferença: antes de comerem o "bagel" tinham de ingerir duas colheres de vinagre de sidra diluídas em água. Ao comparar as amostras de sangue notaram que o vinagre teve um impacto significativo sobre os índices de açúcar no sangue dos participantes: uma redução de 36 por cento.

Perder peso

O combate ao excesso de peso através do consumo deste tipo de vinagre é uma questão controversa. Um dos estudos mais citados foi realizado na província japonesa de Aichin e os resultados não foram tão bons como se esperava. Durante 12 semanas, 175 japoneses voluntários ingeriram duas colheres de sopa de vinagre diluído em água, antes das refeições principais. Apesar de um aceleramento do metabolismo, os participantes perderam apenas dois a quatro quilos durante esse período.

Esta também foi uma questão que Michael Mosley quis esclarecer e nenhum dos 30 voluntários envolvidos na experiência tinha perdido peso ao fim de dois meses.

Baixar o colesterol

A equipa do programa da BBC dividiu trinta voluntários em três grupos diferentes. O primeiro grupo bebeu duas colheres de sopa de vinagre diluído em 200 ml de água duas vezes por dia, antes das refeições. O segundo grupo fez o mesmo, mas ao invés do vinagre de cidra foi vinagre de malte. E o terceiro ingeriu um placebo ─ água com corante ─ em vez de vinagre.

Dois meses depois, os investigadores juntaram-se para reunir os resultados da experiência feita: Os testes com vinagre de malte e com um placebo não produziram quaisquer alterações, mas os voluntários que beberam vinagre de sidra apresentaram um redução de 13% no colesterol.

Os triglicéridos, que são um tipo de gordura do nosso organismo que compõem a maior parte das gorduras de origem vegetal e animal, também baixaram significativamente.

"Reduzir os índices de triglicéridos dessa maneira pode diminuir significativamente as probabilidades de ter um ataque cardíaco no futuro", sublinhou Brown. A conclusão mostra que para além de ser bom para o colesterol é também fundamental para a prevenção de problemas cardíacos.

Branquear os dentes

Sobre a crença de que escovar os dentes com vinagre ajuda os dentes a ficarem mais brancos, Alice Boghosian, porta-voz da American Dental Association, alerta que é das piores coisas que alguém pode fazer à sua boca e dentição e explica que colocar ácido nos dentes acaba por estragar a camada protetora do dente, que é o esmalte. "Escovar os dentes com vinagre é a última coisa que se deve fazer para promover a saúde oral. A opção mais saudável é escovar os dentes duas vezes por dia durante dois minutos", afirmou, à CNN.

Tornar pele, cabelo e unhas mais bonitos

É fácil encontrar na Internet os benefícios do vinagre de sidra para a hidratação do cabelo, para o crescimento das unhas e até para evitar o envelhecimento da pele.

Mas segundo a dermatologista Marie Jhin, porta-voz da Associação Americana de Dermatologia, ao contrário do que se lê online, o vinagre de sidra não é anti-envelhecimento. "Podem desaparecer alguns pontos escuros, mas não recomendo. Hoje temos métodos muito mais eficazes e seguros do que o vinagre." Apesar de tudo, a especialista considera que este tipo de vinagre é bom para picadas de insectos porque ajuda a diminuir a comichão e vermelhidão.

Fazer limpezas

Devido às propriedades antimicrobianas do vinagre de maçã, muitas vezes é sugerido como um produto de limpeza natural para a casa, uma ideia corroborada pelo Instituto americano de Investigação sobre Pesticidas, que confirma que o vinagre é ideal para limpar bolor, sublinhando, no entanto, que sal, sumo de limão ou bicarbonato de sódio fazem o mesmo efeito.

Conservar e lavar alimentos

A maioria das conservas caseiras de pickles usam 5% de vinagre destilado branco porque não afeta a cor dos vegetais ou frutas, mas o vinagre de sidra também é uma escolha popular pelo seu sabor frutado. Outros dos usos é a lavagem dos alimentos como os vegetais das saladas.