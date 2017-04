Oito casos de ruas (e não só) de Lisboa que mudaram de nome

Depois da polémica à volta do Aeroporto Cristiano Ronaldo, vem aí a do Montijo. Se está mal, muda-se! Veja oito casos na capital

A atribuição do nome de Cristiano Ronaldo ao Aeroporto da Madeira fez correr rios de tinta. Pode o nome de um mero futebolista, mesmo que seja o melhor do mundo, ou o português mais conhecido globalmente, dar o seu nome a uma importante infraestrutura da sua terra natal? Pode.

Já aconteceu antes, quando, em 2006, o Aeroporto de Belfast foi batizado com o nome da glória do Manchester United dos anos 60, o galês George Best. Dizer que a um futebolista está vedada tal honra seria desvalorizar uma atividade relativamente a outras a de militar ou detentor de cargo político, por exemplo.

A polémica seguinte prende-se com o nome a dar ao novo Aeroporto do Montijo. Depois da atribuição, sem grandes polémicas, do nome de Humberto Delgado ao Aeroporto da Portela afinal, o General Sem Medo, além da aura de herói anti-Salazar, foi piloto aviador, especialista em aeronáutica civil e fundador da TAP segue-se uma ideia menos pacífica, para o Montijo, depois do o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter sugerido que se desse o nome de Mário Soares à infraestrutura.

E aqui entra um fator que está na origem de inúmeras mudanças toponímicas, consoante os regimes: dar um nome "político" a uma estrutura ou rua, sobretudo quando se refere a datas ou figuras contemporâneas, sem distanciamento histórico, pode revelar-se uma decisão definitivamente... provisória.

Quase no mesmo instante, levantou-se um movimento anti-Soares que, rapidamente, reuniu as assinaturas necessárias para entregar, na Assembleia da República, uma petição contra o nome do antigo Presidente da República. O documento permite-se sugerir algumas alternativas, desde os ases da aviação Gago Coutinho ou Sacadura Cabral aos heróis operacionais do 25 de abril (Salgueiro Maia) ou do 25 de novembro (Jaime Neves). Talvez para que não se diga que as objeções a Mário Soares se devem a saudosistas do antigo regime...

Pegue-se em Gago Coutinho: ele já dá o seu nome a uma avenida da capital, a que liga a Praça do Areeiro à rotunda do aeroporto e que, justamente, para muitos lisboetas é, simplesmente a... Avenida do Aeroporto. Ah, já agora, o Areeiro chama-se Praça Francisco de Sá Carneiro. Tal como o Rossio se intitula Praça D. Pedro IV. E o Terreiro do Paço, assim nomeado desde que a família real habitava num torreão desaparecido com o Terramoto de 1755, passou, com o novo desenho do Marquês de Pombal, a ser chamada Praça do Comércio. Teimosamente, porém, Praça do Comércio só aparece no indicador de destino dos autocarros e nas placas toponímicas. Para os que se queixam do centralismo de Lisboa, é o Terreiro Paço, mesmo não estando ali a... Corte.

Outros locais, como a Avenida dos Aliados, no Porto, são salomónicos.

No caso, Praça da Liberdade num extremo ou Humberto Delgado no outro. Em Lisboa, o jardim do Príncipe Real dá o nome à respetiva praça mas ela chama-se... França Borges, em honra ao oficial do Exército presidente da Câmara de Lisboa, entre 1959 e 1970, já depois de ter sido Rio de Janeiro, no tempo da República.

Apesar dos três nomes, continua a ser identificada pelo primeiro. Deve haver uma lição qualquer a tirar disto...

Ponte 25 de Abril

Ao passar de Ponte Salazar para Ponte 25 de Abril, esta infraestrutura tornou-se a testemunha mais emblemática da mudança de regime...

Avenida 5 de Outubro

Mais uma artéria que mudou o nome de um político da Monarquia António Maria de Avelar para uma data vencedora a da implantação da República

Av. das Forças Armadas

Foi Av. 28 de Maio, em honra da "Revolução Nacional" de 1926. Mas, como as FA devolveram a democracia...

2ª Circular

Depois do 25 de Abril, a Av. Marechal Carmona, antigo Presidente do Estado Novo, tomou o nome do General Norton de Matos, candidato da oposição democrática em 1949. Mas os lisboetas só a conhecem por 2ª Circular, que é o que ela é...

Av. Almirante Reis

Antiga Av. Rainha D. Amélia, mulher do rei D. Carlos, viu o seu nome substituído pelo do conjurado republicano Cândido dos Reis, que, a 4 de outubro de 1910, deu um tiro na cabeça, pensando que a revolução republicana tinha falhado...

Príncipe Real

Assim chamada em honra de D. Pedro IV, o primeiro a ter este título, por ser herdeiro dos Reinos de Portugal, Brasil e Algarve.

A atual Praça França Borges já vai no 3º nome...

Avenida Defensores de Chaves

Antes de 5 de outubro de 1910 era a Av. Pinto Coelho, um monárquico tradicionalista. Mas as forças que travaram as incursões monárquicas, na cidade de Chaves, eram heróis do momento...

Avenida da República

Ministro na Monarquia, Ressano Garcia lançou obras como a Av. da Liberdade, Praça Marquês de Pombal, Av. 24 de Julho e linha de Sintra.

Mas a República não se comoveu e a avenida que tinha o seu nome... deixou de ter

Exceção

A Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, manteve o nome do Presidente que durante mais tempo exerceu o cargo (1926-1951) durante o... salazarismo! E que só "abandonou" Belém por morte...

Artigo publicado na VISÃO 1257 de 6 de abril