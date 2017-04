Selfies com Marcelo já são atração turística

Tendo em conta que "a chamada cidade branca estende as suas atrações além do Chiado e de Alfama", o El Viajero desta semana enumera "10 experiências únicas" a viver em Lisboa. Entre uma partida de bridge no Palácio do Marquês da Fronteira, o aparentemente incontornável pastel de Belém e uma visita à exposição do Instituto de Medicina Legal no Palácio Pombal, onde estão em exibição tatuagens de (partes de) cadáveres, o suplemento de viagens do jornal diário espanhol remata a lista com uma sugestão sui generis: uma selfie com o Presidente da República.

"Pode-se encontrar o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a tomar banho na praia de Cascais ou em qualquer outro evento de interesse que haja esse dia na cidade", lê-se. "Com o devido respeito e simpatia, pode-se pedir-lhe uma selfie, ao que acederá encantado", garante o El Viajero.

Do artigo faz ainda parte uma lista de "10 atrações de que não existiam há um ano", como o MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia ou o novo terminal de cruzeiros de Santa Apolónia.