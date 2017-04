Eles enfrentam a escuridão e tubarões só para surfar sozinhos

Quando pensamos em surf, a primeira imagem que vem à cabeça é a de um dia ensolarado em uma praia. Para um pequeno grupo de desportistas, essa visão paradisíacas é, na verdade, um pesadelo. Eles preferem levar as suas pranchas para o mar durante a madrugada, preferencialmente em noites sem lua, apesar dos riscos de afogamento e ataques de tubarão. O motivo? Surfar sozinhos.

"Em noites de Lua Cheia, ainda é possível remar de encontro com uma multidão. Noutras noites, é como entrar numa Califórnia pré-Gidget (filme de 1959 que deu iníco à febre do surf nos EUA)", conta Helmut Igel, em entrevista ao The New York Times.

A comunidade de surfistas noturnos é pequena e espera que assim continue. Igel, por exemplo, só aceitou ser entrevistado pelo jornal americano com a promessa de que não seriam divulgados os locais para qual leva a sua prancha. Sabe-se apenas que fica na costa da cidade de San Diego.

A Associação Mundial de Surf estima que 35 milhões de pessoas pratiquem o desporto, sendo que a tendência é de crescimento. Mais surfistas significa mais gente dentro de água para conseguir entrar numa onda.

Para fugir de tais confusões, atletas como Igel preferem ser banhados pelo luar enquanto esperam pelas ondas. Para quem quer arriscar-se na escuridão, não basta apenas coragem e uma prancha. Capacetes e, principalmente, tiras luminosas são obrigatórias. As pequenas tiras brilhantes coladas nos fatos dos surfistas tornam-se o único ponto de luz capaz de identificá-los dentro do mar.

Em outubro de 2015, Alec Cooke, especialista em ondas gigantes, desapareceu no mar após ter ido surfar ao anoitecer. Apenas a sua prancha foi encontrada. Três dias depois, Kenneth Mann, outro sufista veterano, foi achado morto abraçado à sua prancha após ter ido ao mar de noite.

O motivo de até mesmo surfistas experientes correrem riscos quando surfam de madrugada é a dificuldade para avaliar o tamanho e o momento que a onda está a vir em sua direção. As tiras luminosas ajudam um pouco na visibilidade, e pranchas com luzes de LED estão a ser testadas, mas, por enquanto, tais tecnologias atrapalham mais a visão do atleta do que ajudam.

Há ainda outro risco. Tubarões são animais que preferem caçar durante a noite. Surfistas relatam já terem visto os predadores passarem até 30 metros próximos das pranchas durante a noite. Além disso, a pouca visibilidade faz os atletas estarem sempre a questionar se o que viram é apenas uma ilusão da água ou uma barbatana.

"Tubarões são uma parte significativa do surf noturno, mesmo quando não estão lá", brinca James McDonald.

Vale a pena correr tantos riscos apenas para evitar um rival mal-educado dentro do mar? Para quem pratica o desporto, há também uma magia especial ao surfar uma onda sem visibilidade.

"Os olhos ajustam-se depois de um tempo, e mesmo que continue difícil de ver, apanhas uma onda. Parece que a surfas por quilômetros. O tempo pára", conta McDonald.

Caso as coisas corram mesmo muito mal, resta, pelo menos, uma epígrafe memorável. "Comido por um tubarão branco enquanto surfava de madrugada", brinca McDonald.