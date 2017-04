Marca de luxo lança mala de quase 2 mil euros mas a Internet só vê o saco de compras da IKEA

O novo saco da Balenciaga é enorme, tem alças duplas e aquele azul... do saco de compras da popular cadeia sueca. As semelhanças entre os dois produtos, separados por cerca de 2 mil euros, não passaram despercebidas no Twitter