7 coisas que nunca deve pesquisar no computador da empresa

Um ponto prévio: O seu patrão tem, se quiser, acesso a praticamente tudo o que os funcionários fazer no computador da empresa. "Quaisquer dados pessoais ou comportamentos registados em qualquer dispositivo de trabalho são passíveis de ser detetados pelo empregador", confirma o especialista em gestão Andrew Wittman, citado pelo The Independent.

Dito isto, "tenha cuidado com todas as pesquisas, cliques e e-mails enviados, assim como dados pessoais ou comportamentos, como compras ou uso de redes sociais", alerta.

E não, limpar o histórico já não é uma solução. Muitas empresas têm departamentos de informática capazes de monitorizar as operações realizadas nos computadores.

Para evitar situações desagradáveis, o melhor é nunca pesquisar no computador da empresa:

Pornografia ou outros sites inapropriados

Pode parecer descabido, mas acredite que há quem o faça. Em Baltimore, nos EUA, por exemplo, um funcionário foi demitido porque ter gasto 39 horas de horário laboral a ver pornografia.

Mesmo que não seja despedido, certamente irá acabar numa situação bastante embaraçosa.

Informações confidenciais da empresa

Se sabe que algumas informações estão altamente protegidas, não tente acede-lhes. Os departamentos de informática reconhecem esse tipo de comportamentos.

Sites relacionados com uma segunda ocupação

Se pratica algum desporto, tem um emprego paralelo ou descobriu um novo hobbie que o deixou viciado, guarde as pesquisas sobre as suas ocupações extra para quando não estiver a trabalhar.

Sites de pesquisa de emprego

Nunca use o computador do trabalho para procurar um novo emprego. Mesmo que esteja a pensar largar a atividade atual, pode ser prejudicar os últimos tempos de trabalho.

"Tudo que que se faz no computador do trabalho pode ser secretamente observado e gravado pelo seu empregador e ao procurar por outro emprego poderia terminar imediatamente com o atual", alerta Ryan Kahn, um orientador de carreiras e autor do livro "Hired! The Guide for the Recent Grad".

Qualquer coisa relacionada com relacionamentos amorosos

Seria um pouco desagradável se a sua equipa descobrisse que usa aplicações para encontros ou que pesquisou dicas para saber beijar...

Sites relacionados com festas ou férias

Não vai querer que o seu chefe saiba que passa o horário de trabalho a pensar nas férias ou na festa do próximo fim-de-semana.

Demasiadas pesquisas em geral

Tenha em conta que está a trabalhar e que, salvo exceções, não é pago para navegar na Internet. Uma coisa é uma ou outra pesquisa pontual e ninguém levará a mal que confira o tempo para os próximos dias ou o resultado do jogo da noite passada; Já se passar horas a fazer pesquisas que nada têm a ver com trabalho...