1,4-dioxano. Não sabe o que é? Mas é perigoso e está presente nos produtos de beleza

O 1,4-dioxano, frequentemente encontrado em produtos de beleza, está a deixar as autoridades de saúde com sérias preocupações, revela o The Independent. A americana Agency for Toxic Substances & Disease Registry reivindica que esta pode ser uma substância cancerígena e o mais alarmante é que este composto está em 46% dos produtos de beleza comuns - sabonetes, cremes de rosto e corpo ou géis para o banho – e as marcas não são obrigadas a registá-lo no rótulo.

Para o encontrar é preciso saber, primeiro, em que componentes químicos utilizados em produtos de beleza está presente: PEG, polietileno, polietilenoglicol e polioxietileno.

Segundo o EWG (Environmental Working Group), o 1,4-dioxano tem uma pontuação de toxicidade de 8 em 10.