Morreu a jovem de 17 anos internada com sarampo

A jovem de 17 anos com Sarampo, internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, morreu esta madrugada

De acordo com o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a jovem morreu "na sequência de uma situação clínica infeciosa com pneumonia bilateral - sarampo", avança a agência Lusa.

A jovem, que terá sido contagiada por um bebé de 13 meses, não vacinado, estava internada desde o fim de semana na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do CHLC - Hospital Dona Estefânia, na sequência de uma pneumonia bilateral - complicação respiratória do sarampo. A adolescente encontrava-se num quarto de isolamento, em estado "bastante grave", nas palavras do diretor-geral de Saúde.

Em Portugal existem atualmente 21 casos de sarampo confirmados. Além da jovem, o bebé contagiou quatro funcionários do hospital de Cascais.

com Lusa