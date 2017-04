O que precisa de saber sobre o surto de sarampo em Portugal em 10 perguntas e respostas

O País está alarmado com o surto de sarampo. Isto é o que precisa de saber

HÁ QUANTOS CASOS EM PORTUGAL?

Vai em 21 o número de casos confirmados, mas o Instituto Ricardo Jorge ainda está a investigar 11 casos suspeitos. No Hospital de Cascais, um bebé de 13 meses, que não tinha sido vacinado, contagiou na Urgência uma jovem de 17 anos e quatro profissionais de saúde. No início deste mês, a DGS detetou outros seis casos, de quatro bebés com menos de 12 meses, que não estavam vacinados, e de dois jovens adultos, no Algarve e no Norte.

O SARAMPO NÃO TINHA SIDO ERRADICADO DE PORTUGAL?

Em 2015, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a doença estava eliminada no nosso País, graças a um programa eficaz de vacinação. Os últimos casos conhecidos em Portugal são de 2005 e a infeção teve sempre origem no estrangeiro.

A VACINA É OBRIGATÓRIA?

Foi incluída no Programa Nacional de Vacinação (PNV) em 1974 e deve ser administrada aos 12 meses de idade e reforçada antes de a criança entrar no ensino obrigatório, entre os 5 e os 6 anos. Tal como todas as outras vacinas, não é obrigatória; apenas se exige um termo de responsabilidade aos pais que não cumpram no PNV.

QUEM ESTÁ VACINADO, ESTÁ PROGETIDO?

Sim, está mais protegido, embora a vacinação não garanta uma proteção absoluta. Há casos confirmados de pessoas vacinadas que contraíram a doença.

O QUE É A IMUNIDADE DE GRUPO?

Em Portugal, como a taxa de cobertura de vacinação é superior a 95%, a população está protegida. Mas as pessoas que não estão vacinadas fazem aumentar a probabilidade de as outras, vacinadas mas não imunes, poderem também apanhar a doença.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO SARAMPO?

Febre, congestão nasal, tosse seca e manchas vermelhas no corpo. Ao fim de 3 a 5 dias, causa uma erupção na pele e comichão; começa no rosto e espalha-se para o tronco, braços e pernas.

COMO SE TRANSMITE?

Através da respiração, da tosse e dos espirros. O contágio é mais fácil em espaços fechados porque as gotículas com partículas do vírus podem permanecer no ar durante várias horas.

O QUE FAZER SE ESTIVER EM CONTACTO COM O VÍRUS?

Se não estiver vacinado, há um espaço temporal de 72 horas para fazer a vacinação.

PODE-SE MORRER DE SARAMPO?

O sarampo pode complicar-se com uma infeção bacteriana e evoluir para uma pneumonia. Mais raramente pode provocar uma encefalite, capaz de causar danos cerebrais e até a morte.

COMO NASCEU O MOVIMENTO ANTIVACINAÇÃO?

Em 1998, um cirurgião de origem canadiana, Andrew Wakefield, publicou na revista The Lancet um estudo que demonstrava uma pretensa causa-efeito entre a vacina tríplice (sarampo, papeira e rubéola) e o autismo. Veio a provar-se que o estudo era fraudulento mas, entretanto, a teoria já se espalhara nos Estados Unidos e na Europa.