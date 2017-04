Sobe para cinco número de mortos confirmados na queda de avioneta em Tires

A queda de uma aeronave em Tires provocou esta segunda-feira a morte dos quatro ocupantes, disse à Lusa fonte oficial do GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a que se junta uma quinta vítima mortal, segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), com a SIC a adiantar tratar-se do condutor do camião. As outras vítimas são o piloto e os três ocupantes da aeronave, que tinha matrícula suíça.

Segundo a fonte do GPIAAF, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem, caindo perto da superfície comercial LIDL.

Testemunhas ouvidas pela Renascença falam em várias explosões e veículos em chamas.

Não há vítimas entre os funcionários do LIDL, disse à Lusa fonte da cadeia de supermercados, confirmando que o aparelho caiu junto aos armazéns da loja.