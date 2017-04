Facebook transmite em direto "crime horrendo"

A empresa sublinhou o seu compromisso em "manter um ambiente seguro no Facebook".

A polícia norte-americana diz que Steve Stephens matou a tiro Robert Goodwin Sr., de 74 anos, no domingo à tarde, enquanto filmava e transmitia o ato em direto no Facebook.

No vídeo, que esteve disponível no Facebook durante três horas, Stephens afirma que matou mais de uma dúzia de pessoas. A polícia, que está agora no seu encalço, disse não ter confirmado essa informação.

As autoridades continuam em busca de Stephens, que acreditam estar armado e dizem ser perigoso.