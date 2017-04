Publicidade: O homem vai nu. E resulta?

Este artigo devia ter bolinha. É que, como já deve ter reparado, há vários homens despidos onde toda a vida se habituou a ver mulheres nos mesmos preparos. Vamos debater o assunto

Aqui há dias, estava num jantar com mais sete mulheres quando sou atingida pela imagem de uns abdominais esculpidos. Desvio o olhar para a rua, de onde me chegavam esses músculos, e lá estava ele. Enorme, junto a um pacote de margarina, com olhar de matador, por cima de um slogan dúbio: "Origem vegetal.

Sabor irresistível." Chamei a atenção do resto da mesa para o anúncio, claro.

Ainda tentámos perorar à volta do uso do adjetivo vegetal no contexto da pele nua, mas o que retenho desse momento é a frase de uma das minhas amigas: "Até que enfim que objetificam homens na publicidade!" O tom era de gozo e exagerado, evidentemente. Mas serve de perfeito lança-chamas para o debate.

É legítimo que se explore a beleza do corpo de um homem para vender margarinas? Trata-se de um passo em frente na paridade sexual ou dois atrás em relação às versões machistas dos anos 80? O tema ainda ganha mais atualidade porque acaba de ser lançada a segunda leva de filmes de um detergente da roupa, protagonizados por um homem em tronco nu, em constantes apelos à sexualidade feminina. Já em maio do ano passado, a mesma marca tinha dado brado ao lançar o primeiro capítulo de uma série de vídeos.

Neles, o manequim Gonçalo Teixeira fazia a lida da casa, enquanto lançava apartes com duplo sentido para a câmara. A receita funcionou a campanha conseguiu que os capítulos 1, 3 e 4 constassem do topo da lista YouTube Ads Leaderboard, que contabiliza não só as visualizações, como as partilhas e comentários (quase todos de mulheres, agradecidas). E, mais importante de tudo: as vendas subiram 30%, tanto que se criaram versões noutros países, como a Grécia e a Roménia.

GATILHO PARA CHAMAR A ATENÇÃO

Em março, a marca voltou a atacar, pela mão da mesma IPG Media Brands. Desta vez, escolheram o manequim Pedro Martin, 37 anos, para protagonista. E os números dispararam novamente. O primeiro capítulo da saga homem Surf teve quase 300 mil visualizações na primeira semana em que esteve disponível na internet (no Facebook contabiliza quase um milhão). Não se ouvem vozes masculinas a manifestarem-se contra a objetificação do corpo do homem e as mulheres, pelo menos as que se dão ao trabalho de comentar os anúncios, mostram-se bastante gratas com o que veem. Pedro Martin é o primeiro a desmistificar a situação, visivelmente satisfeito com o resultado final do seu trabalho: "O input físico e sexual funciona como um gatilho para chamar a atenção. Não me sinto nada objetificado, ninguém saiu lesado e não tenho pudores." A agência também se demarca da polémica: "A sexualidade faz parte integrante da nossa realidade como seres humanos, esquecer isso é ignorar parte da nossa essência.

O importante é contar uma história que aborde estes temas e seja reconhecida pelo target como relevante, interessante, surpreendente e divertida." A fórmula, aliás, vem nos compêndios de publicidade e está mais do que testada. Utilizar gente com pouca roupa mais mulheres do que homens, é um facto chama-se um "golpe baixo", um mecanismo básico para chamar a atenção. Mas, depois, explica Pedro Graça, CEO da Havas Worldwide Portugal, há que "estabelecer uma relevância entre o consumidor e o produto". A tolerância face a estes "golpes baixos" depende das sociedades e até do género, pois já se percebeu que as mulheres são mais sensíveis. "Os limites estão sempre a mudar e os tabus e as barreiras a serem quebrados."

PERPETUAR A DESIGUALDADE

Na opinião da plataforma feminista Capazes, "os anúncios que objetificam homens contrariam uma tendência histórica e bem marcada da exploração das imagens de mulheres para vender produtos para homens. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, a objetificação de homens poderia ser uma forma de contrariar uma desigualdade marcada também nesse campo." No entanto, nestes dois casos, a publicidade existe para vender produtos que estão associados a tarefas domésticas e assume-se que quem as faz são as mulheres heterossexuais. "Por mais saudável que pudesse ser a objetificação de homens, estes casos acabam por ser apenas mais um reforço de um sistema de desigualdade de género." Jorge Teixeira, diretor criativo mundial da Ogilvy, considera mesmo que esta geração nem devia admitir este tipo de anúncios, porque se parte do princípio que tem piada ser um homem a fazer uma máquina de roupa. "Não gosto dos anúncios, e nem é pelo uso da beleza masculina, mas porque se recorre à mensagem redutora: 'desta vez está cá o bonzão em vez de vocês'". E, por oposição, dá dois exemplos em que a publicidade conseguiu ir além do propósito de vender, criando tensão social o Axe, com os seus homens "normais", e a Dove, com a campanha da beleza real.

Sónia Marques teria dado imenso jeito naquele jantar feminino, para descodificar a mensagem do mupi. Como é semiologista da publicidade, saberia dizer-nos que um homem bem torneado e meio despido numa cozinha, em frente a um enorme pacote de margarina, só é equacionado ao nível sexual. "Trata-se de alguém passivo, a exibir-se de uma forma que não é lógica. Como corrói a norma, e torce tudo o que se espera, ganha capital de atração." Pronto, está explicado.

Artigo publicado na VISÃO 1257 de 6 de abril