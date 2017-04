Cinco coisas que provavelmente não sabia sobre o beijo

1

Beijar funciona como uma droga, libertando dopamina – o neurotransmissor associado aos comportamentos aditivos

2

Os grandes primatas também costumam beijar-se, expressando desta forma contentamento, excitação ou afeto

3

De acordo com o livro a Ciência do Beijo, dois terços das pessoas encostam a cabeça para a direita durante um beijo, um gesto que não tem relação com o facto de se ser canhoto ou destro

4

A primeira referência literária a um beijo aparece em textos indianos com 3 500 anos

5

Durante um beijo de língua trocam-se 80 milhões de bactérias