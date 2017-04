"A mãe andava literalmente atrás de nós". A alienação parental filmada por um pai

O mecanismo de segurança dispara de imediato. Perante uma queixa de abuso sexual, o acusado é, quase sempre, afastado da criança. As falsas denúncias tornaram-se, por isso, num expediente usado por pais que querem afastar dos filhos do outro progenitor.

No caso de Licínio Florêncio, denúncia foi feita pela tia-avó da criança, uma antiga enfermeira na Comissão de Protecção de Menores de Leiria. "Ou seja, é uma pessoa que está no meio, sabe como agir, sabe como fazer as coisas", explica o designer gráfico.

A partir dessa altura foi proibido de contactar com a menina de três anos. Mais tarde, as visitas passaram a ser feitas com dia e hora marcados e sempre na presença da mãe da criança. "A mãe andava literalmente atrás de nós. Literalmente, sentava-se ao nosso lado!".

O processo de alienação parental durou vários meses. Licínio acabou absolvido das acusações. Mas nunca mais conseguiu recuperar a guarda da filha.

Denúncias de abuso sexual disparam

Só nos dois anos que se seguiram à abertura do processo Casa Pia as denúncias por abuso sexual quase triplicaram. Desde então, o número de inquéritos abertos relativos a este tipo de crime não parou de aumentar.

Miguel Agra da Costa foi alvo de quatro queixas-crime, uma por maus tratos físicos e três por abuso sexual. "Quem é que recupera de três queixas-crime – falsas – por abuso sexual?", pergunta.

O empresário foi ilibado de todas as acusações. Mas perdeu anos de vida da filha que nunca poderá recuperar.

Os danos colaterais da alienação parental não atingem apenas pais e filhos. Arrastam tios, avós, famílias inteiras. Alguns ficam longos meses sem ver as crianças até que o caso tenho um desfecho judicial.