VISÃO com duas capas para descobrir Portugal passo a passo

Trilhos, passadiços, caminhadas, rotas grandes e pequenas no litoral ou no interior. Descubra paisagens únicas em percursos a pé e também um outro tipo de oferta turística, mais local e sustentável com a edição da VISÃO que chega já esta quarta-feira às bancas.

O jornalista Miguel Judas escalou montanhas, embrenhou-se em florestas, seguiu cursos de água, passou muito tempo a tentar descobrir as melhores praias, os segredos dos parques naturais e os recantos onde melhor se pode estar em comunhão com a natureza. É esse seu conhecimento acumulado ao longo de vários anos que lhe permite poder escrever, com autoridade, o tema de capa desta edição e ainda recomendar os 14 melhores trilhos pedestres para descobrir Portugal.

LEIA A REPORTAGEM "PELOS TRILHOS FORA " NA EDIÇÃO DESTA SEMANA DA VISÃO, JÁ ESTA QUARTA-FEIRA NAS BANCAS

DISPONÍVEL TAMBÉM: