Não suporta o sabor amargo do café? O segredo pode estar no sal

Há gostos para tudo, nomeadamente na forma de confecionar café. Para os mais criativos, há uma nova maneira de o fazer. O açúcar parece estar ultrapassado, agora é o sal que está na moda.

Se este novo hábito lhe causa alguma estranheza, saiba que está a ser aceite pela ciência. Um estudo da revista Nature, recentemente citado pelo site Quartz, revelou que os iões de sódio anulam o amargo e realçam o sabor do café.

Se este ingrediente está muitas vezes associado a patologias como a hipertensão arterial, na medida certa, o sal pode ser um bom aliado para atenuar os sabores menos agradáveis.

E não só no café. Especialistas do Vino revelaram que o sal pode equilibrar o sabor do vinho. Esta foi uma descoberta de Nathan Myhrvold, ex-diretor de tecnologia da Microsoft, durante um jantar. Myhrvold juntou um pouco de sal num copo de vinho e notou que o sabor tinha melhorado significativamente.

Se tem dúvidas, nada como experimentar. Mas, atenção à quantidade de sal que usa. Se é verdade que, na quantidade certa, ele pode fazer milagres, em exagero, não só lhe faz mal, como pode arruinar de vez o seu café.