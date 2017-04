Namorado de George Michael recebe proposta milionária para contar intimidade do cantor

Três meses após a sua morte, George Michael foi enterrado em Londres, numa cerimónia íntima à qual Fadi Fawaz, companheiro do artista, não compareceu. Os motivos parecem estar ligados à má relação do libanês com a família do companheiro. Apesar disso, é o companheiro da lenda pop que pode vir a ganhar muito dinheiro à conta dos tempos que passou a seu lado. Segundo o diário Daily Star, o namorado de George Michael pode vir a ganhar mais de um milhão de euros por publicar um livro com informações sobre os últimos momentos de vida do cantor.

"Foi ele que descobriu o cadáver, por isso é o principal alvo das editoras", revela um editor ao jornal britânico.

A proposta do lançamento do livro surge agora, três meses após a morte de George Michael, porque se pensa que as editoras esperaram até ao seu enterro. A publicação pretende abordar as questões mais excluvisas pela mão do companheiro: os últimos momentos antes ao falecimento de George Michael; porquê de Fawaz ter passado a noite anterior à morte no seu carro junto à casa do cantor e alguns detalhes sobre a sua reação ao vê-lo sem vida.

A oferta pelas declarações pode ajudar Fawaz a encontrar uma nova casa, adianta o The Sun. Os familiares do cantor pretendem vender as várias propriedades de Michael, incluindo a residência Regent's Park, onde reside atualmente o companheiro da estrela pop.