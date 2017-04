E esta, hein? A forma mais saudável de fazer chá é, afinal... no microondas

Para os mais práticos ou até mesmo para os mais preguiçosos, este não é um procedimento novo. Mas os benefícios associados talvez sejam uma surpresa.

É muito simples: coloque a água no copo com a saqueta de chá; aqueça o microondas durante 30 segundos com a potência média e depois aqueça o copo durante um minuto. São os passos citados pelo The Independent.

Este pequeno hábito pode ativar até 80% dos constituintes dos chás verde e preto, como a cafeína, compostos polifenólicos (antioxidantes que ajudam a prevenir doenças degenerativas) e a L-teanina (um aminoácido que promove o relaxamento).

Foi o resultado de uma pesquisa, realizada pelo Dr. Quan Vuong, da Universidade de Newcastle, na Austrália.

A investigação procurava encontrar formas de adicionar valor aos produtos naturais "através da extração de compostos bioativos com capacidades antioxidantes", cita a ABC.

Vuong defende que, além que ativar os componentes do chá, o aquecimento no microondas melhora o sabor.