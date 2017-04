Transtorno de stress pós-traumático afinal é uma doença sistémica

Um novo estudo, publicado pelo Medical Journal of Australia, conclui que os adultos com transtorno de stresse pós-traumático têm uma maior probabilidade de sofrer de distúrbios do sono, ter problemas gastrointestinais, doenças cardiovasculares e outras patologias.

Os investigadores consideram que este tipo de transtorno é sistémico, afetando vários órgãos, e não apenas uma condição psicológica. Este distúrbio surge em pessoas que foram vitimas, que testemunharam atos violentos ou estiveram em alguma situação traumática que representasse uma ameaça à sua vida. Quando a pessoa se recorda do acontecimento revive o episódio como se estivesse a acontecer naquele momento, desencadeando assim alterações neurofisiológicas e mentais. Esta doença é particularmente comum entre pessoas que estiveram na guerra.

Para entender de que forma é que esta doença é sistémica, a equipa de investigação teve que analisar 298 veteranos australianos, que lutaram na Guerra do Vietname, com idade entre os 60 e os 88 anos. Todos os participantes foram submetidos a avaliações psicológicas a fim de identificar quaisquer sintomas relacionados com esta doença neurológica. Foram igualmente recolhidos dados sobre a presença de 171 outras condições de saúde. Dos veteranos analisados, concluiu-se que 108 sofria de stress pós-traumático (TSPT) e 106 não, apesar de também terem sido expostos ao trauma.

Percebeu-se ainda que o número de patologias era maior entre os veteranos com TSPT, e incluía problemas gastrointestinais, hepáticos, cardiovasculares, respiratórios e distúrbios de sono.

"A maior frequência de patologias indica que o TSPT deve ser considerado não como uma desordem puramente mental, mas como uma desordem sistémica", sublinha Alexander McFarlane, diretor do centro de estudos de stress traumático da Universidade Adelaide. O especialista reforça assim que os tratamentos baseados apenas em acompanhamento psicológico não estão adequados a estes pacientes.

"A eficácia limitada das intervenções psicológicas em pessoas com TSPT, particularmente em populações de veteranos, reforça a necessidade de se desenvolverem terapias biológicas que abordam a subjacente desregulação neurofisiológica e do sistema imunitário associada ao stress pós traumático" conclui.