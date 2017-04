Rapaz de 11 anos suicida-se depois de namorada encenar a própria morte

Segundo a acusação, a adolescente fez-se passar por outra pessoa nas mensagens que trocou com o namorado para o convencer da sua própria morte. Horas depois, Tysen Benz suicidou-se

Reprodução Facebook

O dia 14 de março tinha sido normal para Tysen Benz, de 11 anos, do estado norte-americano do Michigan. Chegou da escola mais cedo e parecia feliz e orgulhoso por se ler lembrado sozinho da sua sessão de explicações. Depois do jantar, foi para o quarto e só depois das 22h, quando se preparava para lhe desejar boa noite, é que a mãe, Katrina Goss, percebeu que o filho não estava na cama: estava dentro do roupeiro, enforcado. Os paramédicos conseguiram reanimá-lo, mas Tysen morreria no hospital, três semanas depois, no ia 4 de abril.

O que se passou ao certo no intervalo de tempo entre a última vez que a família o viu com vida e o momento trágico em que mãe abriu a porta do roupeiro, a pensar que ele estava apenas escondido, é o que as autoridades ainda estão a tentar perceber. Sabe-se que recebeu mensagens a dizer que alguém que ele conhecia se tinha suicidado.

Segundo Matt Wiese, o advogado de acusação, as mensagens foram enviadas por uma rapariga 13 anos, fazendo-se passar por outra pessoa para dar conta da sua própria morte. O rapaz terá acreditado e optado pelo suicidio no espaço de duas horas.

Wiese adianta que não pode confirmar a relação entre os dois jovens, mas os meios de comunicação americanos avançam que eram namorados.

A rapariga, não identificada, foi acusada de uso malicioso de um serviço de telecomunicação, punível até seis meses num centro de detenção para menores, e de uso de um computador para cometer um crime, o que, por sua vez, pode representar uma pena de um ano.

"Ela usou a conta de uma amiga para parecer mesmo que tinha morrido. Ele era tão inocente, tão bom e tão ingénuo que acreditou completamente e acabou com a própria vida", lamenta a mãe, em declarações ao The Washington Post.