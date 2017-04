Poderá este homem estar preso injustamente? Conheça os factos e participe no questionário

Empreiteiro de 72 anos foi condenado a 15 anos de prisão pelo homicídio de um estucador - seu colega e amigo, em abril de 2012. Numa altura em que cumpriu já um terço da pena, continua a clamar inocência. Conheça a história do terceiro episódio de Vidas Suspensas, segunda-feira, na SIC

Cenário do crime

Vítima: Francisco Baptista, 64 anos, estucador

Crime: homicídio à queima roupa com arma de fogo desconhecida

Local: Corpo encontrado no interior da carrinha da vítima na Estrada Nacional 373. VolksWagen branca de caixa aberta estava a 1km das bombas de gasolina do Alandroal. Não há sinais de paragem brusca.

O encontro entre vítima e suspeito

Vítima e condenado tinham uma relação profissional de três décadas.

Francisco Baptista geria uma empresa de estuques. Era frequentemente contratado por Luís Lopes, um empreiteiro de Elvas que - ao longo de 50 anos de profissão, construiu largas centenas de apartamentos e vivendas na zona do Alentejo e Lisboa.

Na altura do crime, Luís Lopes devia quase 5 mil euros a Francisco Baptista. Lopes garante que nunca foi pressionado a pagar mas terá sido também por isso que decidiram marcar um encontro no dia em que Francisco Baptista foi assassinado.

A tese da defesa

Luís Lopes assegura que tinha acabado de deixar um empregado numa vivenda que estava a construir, em Elvas, quando recebeu uma chamada de Francisco Baptista um minuto depois das duas da tarde. Combinaram encontrar-se na Quinta do Bispo, a 5 minutos de distância. "Cheguei, dei um toque na buzina e disse para ele vir comigo", recorda o antigo empresário.

Garante que a vítima conduzia a Volkswagen branca acompanhado de outro homem que não conseguiu identificar. Assegura apenas que "era de Leste".

Daqui, seguiram em carros separados - um atrás do outro - , para ver a obra que Luís Lopes iria iniciar na Quinta Espanhola. Foi aí, de acordo com a tese da defesa, que o empreiteiro entregou ao estucador o envelope com os 4900 euros que tinha em dívida.

O dinheiro terá sido guardado no porta-luvas da carrinha mas nunca foi encontrado.

A tese da Polícia

A investigação policial corrobora que Francisco Baptista e Luís falaram telefonicamente às 14h01. Porém, os inspectores da PJ defendem que os dois homens combinaram encontrar-se no cenário do crime, na Estrada Nacional 373 (e não na Quinta da Espanhola).

AS PEÇAS SOLTAS

O local do encontro

Antes de ser atingido com cinco disparos à queima-roupa, a vítima esteve no gabinete de contabilidade. A contabilista confirma a visita e acrescenta que Francisco Baptista lhe disse que iria, a seguir, ao encontro de Luís Lopes, para verem umas obras que iriam fazer em conjunto. Acontece que Luís Lopes só tinha projectos em Elvas e o carro é encontrado no Alandroal.

A pista de Leste

No processo judicial surgiu entretanto uma denúncia anónima relatando que o homicida seria um indivíduo de leste . A denúncia inclui o nome, fotografia e número de passaporte do eventual suspeito. Contudo, não foi levada a cabo qualquer diligência para verificar a veracidade desta declaração.

O sangue no relógio

Nas buscas efectuadas em casa de Luís Lopes, a Polícia Judiciária recolheu o objecto que viria a tornar-se a prova do crime: o relógio de pulso do construtor civil. De acordo com o relatório pericial "havia uma mistura de vestígios biológicos da qual não podem ser excluídos [os de] Francisco Baptista e Luís Lopes".

O condenado, hoje com 72 anos, explica que "não é estranho que haja ADN e até podia haver nalguma peça de roupa". Garante que quem trabalha na construção está habituado a sofrer pequenos cortes e lesões provocados pelo manuseamento de material.

A própria sentença, ditada pelo Tribunal do Redondo, concluiu que o facto de os vestígios estarem misturados “impede a afirmação científica absoluta de que o sangue pertence a um ou a outro”. Não obstante, concluiu a sentença, "a razão humana funda a clara convicção de que o sangue encontrado no relógio é de Francisco Baptista"

Desta forma, condenou Luís Lopes a 15 anos e meio de prisão pelo crime de homicídio.

