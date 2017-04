Há uma nova forma de mostrar Belém: a exercitar os músculos

Fazer uma caminhada apoiada por personal trainers, e pelo meio parar para conhecer monumentos, é a nova forma de passear em Belém

Photographer: Luis Escudeiro

Fernanda Mata é formada em Educação Física e dirige o Consultório do Treino, um pequeno ginásio que se centra no acompanhamento individual. O consultório fica em Belém e ela sempre gostou de fazer caminhadas pelas redondezas. Foi numa dessas passeatas que lhe ocorreu a ideia de criar o Belém Fitness Day Tour. Da ideia à realidade passaram-se uns meses, mas agora a coisa está mesmo pronta a arrancar.

Haverá tours de manhã, a meio da tarde e à noite, sempre com um PT devidamente informado para fazer as vezes de guia. A caminhada ativa começa junto ao CCB, sobe à Ermida do Restelo, vai à Torre de Belém, até ao farol que está no pontão junto à Fundação Champalimaud, para no Padrão dos Descobrimentos, avança até ao MAAT, atravessa para o novo Museu dos Coches, passa em frente ao Palácio de Belém, não dispensa os pastéis (é o único pecado permitido), ainda vagueia pelos Jerónimos, Museu da Marinha e Planetário, antes de parar no Consultório. Lá, podem alongar, relaxar e até tomar um duche. E talvez comer os pastéis de Belém, comprados minutos antes.

Ao longo deste caminho, que demora três horas a ser terminado, fazem-se algumas pausas para se explicar os monumentos e para se tirar fotografias. A maior paragem será no Padrão dos Descobrimentos, para um snack e alguns exercícios destinados à tonificação dos músculos.

Este percurso também pode ser feito em modo corrida, se os turistas assim o quiserem. Mas mesmo em versão caminhada, haverá sempre um PT/guia por cada 10 pessoas. Se o grupo crescer, terá de se providenciar mais acompanhamento. Os preços também variam consoante o perfil e quantidade dos clientes: Até duas pessoas, pagam 20 euros; até quatro será 15 euros; a crianças entre os 12 e os 15 cobra-se 5 e se o grupo de turistas aumentar até sete pessoas, sairá a 7 euros.