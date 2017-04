Youtubers portugueses juntos no Coliseu dos Recreios

Duas equipas e muitas batalhas na segunda edição do YouBattle, no próximo sábado, 8. Wuant e D4rkFrame são os convidados especiais

No palco estarão duas equipas formadas por vários youtubers. Na plateia, crianças e jovens, entre os 8 e os 20 anos, com algumas aspirações em serem youtubers. A segunda edição do YouBattle funciona como se de um "espetáculo de teatro se tratasse, mas dirigido às novas gerações", explica Pedro Silveira, da Be Influence. Estes youtubers portugueses são os novos “entertainers produtores de conteúdos”, na descrição de Pedro. Trabalham para um público muito jovem que “vê o que quer ver e quase só consome conteúdos digitais”, seja nas várias redes sociais, seja no Youtube, onde os youtubers têm alojados os seus canais. O fenómeno não é recente, mas continua a crescer a olhos vistos. Muitos dos youtubers portugueses só com os vídeos publicados nos canais conseguem chegar a mais pessoas do que um canal generalista de televisão. Por exemplo, os vídeos do D4rkFrame, que incluem comédia, experiências, dicas de lifestyle e videojogos, ao fim de um dia têm um milhão de visualizações. A par do D4rkFrame, andam Wuant, SirKazzio, Tiagovski e Feromonas, que nos últimos tempos tem menos visualizações, não por estar a perder a popularidade, mas porque os outros estão a captar mais público. Há mais concorrência entre youtubers. Neste meio, as raparigas também marcam pontos com dicas de lifestyle e beleza e Miss Mushrooms e Sea3p0 são disso bons exemplos.

No próximo sábado, 8, durante quase três horas, o palco do Coliseu dos Recreios vai servir de palco para várias batalhas entre duas equipas. De um lado, o Team Sir Kazzio (com OvelhaNigga, Windoh e Nuno Moura) e do outro, Team Tiagovski (com Miss Mushrooms, Jamie Drake e Rubenex), numa festa que conta com Olívia Ortiz, Gato Galáctico, Mr. Remedy e Hermy na apresentação e Wuant e D4rkFrame como convidados especiais.

A batalha começa com um jogo de cowboys na nova Nintendo Switch, com um duelo em palco convidando um espectador a subir a interagir. Segue-se tiro ao alvo com pistolas de dardos de esponja; jogo Mário Kart 8 e uma das brincadeiras preferidas dos miúdos, uma Bottle Flip Challenge, em que uma garrafa meio cheia tem de cair de pé. A festa continua com uma partida de futebol com o FIFA 17, seguido de Bola na Barra onde todos são convidados a tentar acertar. E como não há festas sem música e dança, o fecho é com o jogo Just Dance.

Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0585 > 8 abr, sáb 15h-18h30 > €25, €20