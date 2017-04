Não há portugueses entre os 50 melhores restaurantes do mundo

A certeza surgiu esta quarta feira, com a divulgação de uma das das listas de restaurantes mais prestigiada do mundo, a World's 50 Best Restaurants list. Entre os 50 melhores do mundo, mais de metade (26, para se ser exato) são restaurantes europeus - seis franceses, seis espanhóis, quatro italianos, três ingleses, dois alemães, dois dinamarqueses, um austríaco, um belga e um holandês. Mas nenhum deles é um português.

O melhr do mundo, no entanto, não é europeu. O Eleven Madisson Avenue situa-se do lado de lá do Atlântico, na cidade de Nova Iorque. A cidade que nunca dorme pode orgulhar-se de ter alcançado também o prémio de melhor chef pasteleiro: Dominique Ansel. O chef é de origem francesa, mas foi em Nova Iorque que abriu a padaria/pasteliaria SoHo, onde criou o Cronut (uma mistura entre croissant e donut) que o levou à fama.

Os restaurantes que se seguem ao primeiro da lista já se situam na Europa: o segundo melhor do mundo é a Osteria Francescana, em Modena (Itália), o terceiro o El Celler de Can Roca, de Girona (Espanha), e o quarto chama-se Mirazur, e fica em Menton (França). Será preciso deixar para trás o velho continente e voltar a atravessar o oceano atlântico para ir ao quinto melhor restaurante do mundo: o Central situa.se em Lima, no Perú.

Se viaja para testar novos sabores ou são os melhores sabores que o fazem viajar, saiba que Paris é a cidade com maior concentração de restaurantes distinguidos na lista (um total de cinco, nas posições 12, 13, 31, 35 e 46).

Se quiser ficar por Portugal, we'll allways have (teremos sempre) Belcanto. É certo que não está entre os 50 melhores, mas está entre os melhores cem. O restaurante de José Avillez, que tinha dado entrada na lista em 2015 (ocupava então o 91º lugar) situa-se, este ano, na 85ª posição.