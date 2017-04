Bombeiros têm mais um perigo a juntar à longa lista de riscos: os ataques cardíacos

Um novo estudo, publicado esta semana na revista científica americana Circulation, avança que os bombeiros têm uma maior probabilidade de ter ataques cardiacos e o grupo de investigadores da Universidade de Edimburgo conseguiu perceber que a explicação está no calor extremo que enfrentam.

Para esta investigação, foram analisados 19 bombeiros saudáveis, na Escócia. Os participantes foram submetidos a dois exercicíos de simulação de incêndio, com uma semana de intervalo, e que consistiam em resgatar uma "vitíma" de uma estrutura de dois andares enquanto estavam expostos a uma temperatura de 400ºC. A pressão arterial dos bombeiros foi monotorizada durante 30 minutos antes do exercicío e 24 horas após.

Depois dos exercícios, foram também colhidas amostras de sangue e através destas análises a equipa descobriu que o risco de coagulação sanguínea aumentou em resposta ao esforço físico e a temperaturas demasiado altas.

De acordo com o autor principal da investigação, Nicholas Mills, a pulsação, o ritmo e a força e a duração dos impulsos elétricos que passavam por cada parte do coração demonstram um esforço cardíaco que pode significar uma falta de sangue a chegar a músculo cardíaco. "Essas condições duras podem causar lesões no músculo cardíaco em bombeiros saudáveis e podem explicar o risco de ataques cardíacos", diz.

"A baixa pressão arterial imediatamente após a retirada do fogo deve-se à desidratação e ao aumento do sangue que é desviado para a pele para ajudar o corpo a arrefecer. Descobrimos que a temperatura corporal central aumentou, em média, quase 2 graus Fahrenheit (cerca de 1ºC) durante 20 minutos. E o aumento da hemoglobina ocorre quando o corpo perde água e o sangue fica mais concentrado", explica Mills.

Apesar de este estudo ter sido focado especificamente em bombeiros e destinado a explicar a suscetibilidade face a problemas cardíacos, os resultados obtidos foram mais além. Os investigadores entendem que qualquer pessoa que seja submetido a temperaturas extremas deve dedicar algum tempo a reidratar-se e arrefecer.