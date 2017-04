O que acontece no Twitter quando se junta o 'Hallelujah', uma adolescente e um poço?

O que não falta ao Hallelujah de Leonard Cohen são versões cantadas por vários artistas profissionais e amadores. Cantada para um poço, esta será, provavelmente a única ou, pelo menos, a de maior sucesso. A protagonista é Tiffany Day, de 17 anos, do estado do Kansas, EUA, que interpretou o tema com o "auxílio" do eco de um poço da cidade italiana de Spoleto.

O vídeo, gravado no dia 23 de março por uma amiga, quando a jovem estava de férias em Itália, foi partilhado no Twitter por Tiffany há uma semana e, desde então, já teve mais de 300 mil "gostos" e 125 mil "retweets".

Impressionada com a acústica do local, a adolescente conta ao El País que começou "imediatamente" a cantar.

Mas se a conjugação da voz de Tiffany com o eco admirou muita gente, não foram menos os impressionados com outro protagonista do vídeo: o jovem à direita do ecrã, que não tira os olhos do seu telemóvel, aparentemente indiferente à atuação prestes a tornar-se viral. A ponto de a sua "não reação" ser um dos aspetos do vídeo mais comentados no Twitter de Tiffany: