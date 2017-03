O seu iPhone 5 pode estar prestes a tornar-se obsoleto

A Apple pode estar prestes a deixar de lançar novas atualizações para dispositivos 32 bits, devido ao lançamento do iOS 10.3.2 beta. O iphone 5, 5c e a quarta geração do iPad são os aparelhos que podem vir a ser afetados por esta medida.

De acordo com o The Apple Post, um site reputado de informações sobre a marca, a última versão beta do iOS 10.3.2, emitida na terça-feira passada, só contém "restore images" para aparelhos de 64 bits. O iPhone 5, 5c e a quarta geração do iPad não surgem na lista dos "developer downloads" do site da marca.

"É estranho que a Apple termine com o iPhone 5, iPhone 5c e com a quarta geração do iPad, especialmente tendo no horizonte o WWDC e o iOS 11", pode ler-se no artigo.

Ao cortar o apoio, a Apple pode tornar estes dispositivos mais vulneráveis a falhas de segurança e a "bugs". O iPhone 5, 5c e a quarta geração do iPad apareceram entre os anos de 2012 e 2013 e, desde então, escreve o The Independent, foram "descontinuados". Ainda assim, o iPhone 5 continua a ser bastante popular.

Ainda não houve um anuncio formal, mas os recentes desenvolvimentos deixam claro que a os dispositivos de 32 bits não são uma prioridade.